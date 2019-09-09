Польшу признали «главным членом НАТО»

США могут следить за Россией благодаря размещению своих военных баз в Польше, уверен военный эксперт Дэн Гуре.

По его мнению, Польша становится «главным членом НАТО», который принимает меры для «сдерживания российской военной угрозы». С географической точки зрения Польша – самое удобное место для НАТО, чтобы противодействовать России, пишет Гуре в журнале The National Interest.

Как отмечает эксперт, Варшава сейчас активно наращивает сотрудничество с США, вкладывает деньги в оборону, модернизирует и увеличивает численность армии, передает ИноТВ.

По мнению политолога, в случае нападения России на Украину, НАТО будет отвечать именно с территории Польши.

«Польша все это понимает, поэтому на 30% увеличила численность армии. Кроме того, там создают силы наземной обороны, которые будут противодействовать российскому десанту и спецназу», – отмечает издание.

Также до 2026 года страна планирует потратить около 50 млрд доларов на покупку истребителей, беспилотников, десантных вертолетов, ракет ближнего радиуса действия, подлодок и на кибербезопасность.

В дальнейшем Вашингтон может разместить в Польше системы ПВО и ПРО, а также самолеты пятого поколения и орудия, способные бить на дальние дистанции, подчеркивает Гуре.

Кроме того, в настоящее время Польша активно призывает к увеличению числа военных США на своей территории.

«Для США это тем более удобно, ведь дополнительные расходы Польша берет на себя. А благодаря такому усилению, Штаты смогут собирать разведданные по поводу действий России и изучать территории, которые способны превратиться в поле боя», – отмечает эксперт.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Россия якобы желает разрушить партнерские отношения Вашингтона и Варшавы.

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