Макрон призвал Лукашенко добровольно покинуть президентский пост

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко добровольно покинуть пост главы республики.

«Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти», – приводит слова президента Франции ТАСС.

Макрон также заявил, что восхищается мужеством белорусов, принимающих участие в протестах. «Они понимают риск, на который идут, выходя каждую неделю по выходным на демонстрации, и все-таки они продолжают это делать, стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую в этой стране демократию», – сказал французский президент. Он подчеркнул, что особенного уважения заслуживают женщины – участницы протестов.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе выступления на ГА ООН обвинил Запад в попытке ввергнуть республику в хаос.

Накануне стало известно, что белорусская оппозиция собралась провести «народную инаугурацию» экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.

Напомним, в среду Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также его не признали в Германии, Польше, Эстонии, США, Японии и еще в ряде стран.

Внешнеполитические ведомства Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию недостаточно легитимной.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о тайной инаугурации Лукашенко.

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