Макей обвинил Запад в попытке ввергнуть Белоруссию в хаос

Некоторые государства из числа западных соседей Белоруссии пытаются ввергнуть республику в хаос, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе выступления на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

«После неудавшейся попытки навязать нам цветную революцию мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя. Отдельные, граничащие с цинизмом заявления со стороны ряда наших западных соседей о якобы заботе о суверенитете Беларуси и ее благосостоянии на самом деле являются не чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад», – приводит слова Макея ТАСС.

Глава МИД Белоруссии призвал зарубежные страны «проявлять мудрость, сдержанность и беспристрастность». «Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Беларуси будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех, – заявил белорусский министр. – Это мы уже проходили в прошлом».

«Будущее Республики Беларусь будет решаться ее собственным народом, как это неоднократно было доказано в истории нашей страны. Решаться не на баррикадах, а путем цивилизованного диалога, в том числе в рамках процесса конституционной реформы, уже начатой в стране», – заключил Макей.

Накануне стало известно, что белорусская оппозиция собралась провести «народную инаугурацию» экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.

Напомним, в среду Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также его не признали в Германии, Польше, Эстонии, США, Японии и еще в ряде стран.

Внешнеполитические ведомства Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию недостаточно легитимной.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о тайной инаугурации Лукашенко.

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