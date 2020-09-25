Япония выразила сожаление из-за инаугурации Лукашенко

МИД Японии счел заслуживающим сожаления тот факт, что инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко прошла на фоне задержаний мирных протестующих и якобы отсутствия попыток со стороны властей пойти на диалог с ними, говорится в заявлении ведомства.

В заявлении японского МИД говорится, что «несмотря на многократные призывы со стороны международного сообщества, включая Японию, (власти Белоруссии) продолжают задерживать жителей страны, участвующих в мирных демонстрациях, продолжается и политическая нестабильность в Республике Беларусь», передает ТАСС.

«Несмотря на подобные обстоятельства, власти Республики Беларусь провели церемонию президентской инаугурации, не предприняв никаких попыток пойти на внутринациональный диалог. Это не способствует улучшению ситуации и вызывает сожаление», – добавили в ведомстве.

Подчеркивается, что Токио решительно настаивает на том, чтобы «власти Республики Беларусь немедленно прекратили задержания и силовое подавление своих граждан, вступили во внутринациональный диалог и уважали принципы закона и демократии».

Напомним, в среду Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также его не признали в Германии, Польше, Эстонии, США и еще в ряде стран.

МИДы Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию недостаточно легитимной.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой инаугурации.

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