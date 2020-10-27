Эксперт: Политик уровня Макрона не имеет права на такие высказывания об исламе

«Здравомыслящий человек, тем более политик, не может задаваться целью стать главным врагом ислама. То, что таким врагом стал Эммануэль Макрон – следствие его необдуманной риторики», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя тезис президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего ислам «религией, переживающей кризис во всем мире».

«Если эмоциональные слова президента Макрона, сказанные сразу после убийства школьного учителя Самюэля Пати, еще отчасти можно понять, то заявление в программной речи о кризисе ислама – тезис совершенно антинаучный и неправильный. Политик такого уровня, лидер крупной страны, не имеет права на такие высказывания», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Естественно, утверждение Макрона вызвало бурный отклик в исламском мире, а дальше уже пошли политические наслоения, продолжил собеседник. «Например, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган накопил такое количество ненависти к Макрону лично и к Франции вообще за ту роль, которую Париж сыграл в препятствовании вступлению Турции в Евросоюз, что тема ислама стала для него идеальным поводом пойти на обострение», –поделился эксперт.

«Это уже не первый случай, когда европейские политики, выступая с подобными громкими популистскими заявлениями, пытаются набрать политические очки. Но в данном случае слова Макрона наложились на давно зреющий внутри французского общества психологический, культурный и религиозный конфликт», – отметил Лукьянов.

При этом эксперт не ожидает, что слова Макрона приведут к катастрофическим последствиям. «После публикации этих же самых карикатур на пророка Мухаммеда в датской газете «Jyllands-Posten» в 2005 году исламский мир тоже очень бурно реагировал. Радикалы жгли флаги, пытались громить посольства, отказывались от европейских товаров. Но потом все постепенно сошло на нет», – напомнил собеседник.

«Конечно, бесследно такие вещи не проходят, неприязнь копится с обеих сторон, но ожидать, что слова Макрона перевернут мир или разрушат отношения Франции со странами Востока, я бы не стал, – поделился Лукьянов. – А вот попытки отомстить, со стороны радикальных исламистов, вполне возможны. Не обязательно может идти речь о масштабных террористических актах, хотя мы помним, что во Франции и такое уже бывало. Однако нападений, как в случае с учителем Самюэлем Пати, избежать вряд ли удастся. Терроризм, вызванный расовой и религиозной нетерпимостью – это элемент современного мира. В ближайшее время он, увы, никуда не исчезнет».

На ваш взгляд Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне? На стороне Рамзана Кадырова

На стороне Эммануэля Макрона

Не разделяю оба мнения



Напомним, в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон произнес резонансную речь, выступая в небольшом городе Лю Мюро. Он предложил законопроект по борьбе с исламским сепаратизмом. В своей речи Макрон, в частности, заявил, что намерен создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит создать «просвещенный ислам» в стране. Нужно «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей», сказал президент.

На высказывание Макрона о «просвещенном исламе» жестко отреагировал лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране - это в первую очередь потеря контроля над разумом. Он нуждается в лечении своей психики», - передает слова турецкого лидера РИА «Новости». После выпада Эрдогана Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций.

Эрдогана активно поддержали другие лидеры мусульманского мира. Глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что «последствия такой реакции могут быть очень трагическими» и «президент Франции сам сейчас становится похож на террориста». Его поддержал муфтий Татарии Камиль хазрат Самигуллин, назвав «жалкими моральными уродцами» тех, «кто осмелился осквернить имя пророка Мухаммеда». Руководители Ирана и Саудовской Аравии также усилили давление на Францию.

Кроме того, во вторник десятки сайтов французских пенсионных объединений, районных властей и частных компаний подверглись хакерским атакам. На взломанных сайтах появились призывы к «победе ислама и пророка Мохаммеда», а также к «смерти Франции». Кроме того, опубликованы изображения Макрона в виде свиньи, передает Deutsche Welle.