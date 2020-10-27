Французские сайты подверглись атакам исламистов

Во Франции десятки сайтов пенсионных объединений, районных управ и бизнес-компаний подверглись хакерским атакам исламистов.

На взломанных сайтах объединений появились призывы к «победе ислама и пророка Мохаммеда», а также к «смерти Франции». Кроме того, были опубликованы изображения французского лидера Эмманюуэля Макрона в виде свиньи, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

Экспертов по кибербезопасности Франции еще в воскресенье предупредили о возможной волне кибератак. Поводом для этого стали высказывания Макрона об убийстве учителя под Парижем, показавшего на уроке карикатуры на пророка.

Напомним, Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Президент высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». Глава Турции Реджеп Эрдоган, комментируя слова Макрона, посоветовал ему лечить психику.

Франция отозвала посла из Турции в ответ на грубые заявления Эрдогана. Тем временем министерство иностранных дел Пакистана вызвало посла Франции и выразило ему протест в связи с «антиисламской кампанией» Парижа.