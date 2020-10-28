Кадыров выразил готовность оставить должность ради права критиковать «безбожника» Макрона

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что критиковал французского лидера Эммануэля Макрона за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда не как политик, а как мусульманин.

Кадыров согласился с высказыванием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что внешней политикой страны руководит глава государства, а не руководители регионов.

«Кем регулируются внешние и внутренние отношения в стране, разбираюсь отлично, и мне объяснять на эту тему ничего не надо. Но нужно учитывать и тот факт, что свое мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик. Я мог бы еще больше согласиться с Дмитрием Песковым, если бы он, оценивая мои слова, принял к сведению этот момент. В таком случае его ответ получился бы более объективным», – добавил Кадыров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что готов, как мусульманин, «еще тысячу раз» повторить высказанное в адрес Макрона. «Это мое право как человека, безмерно любящего свою религию и строго соблюдающего все предписания Священного Корана и сунны. За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь», – сказал он.

Макрон ранее заявил, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Президент высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». Кроме того, в сентябре Макрон, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo, заявил, что во Франции есть «свобода богохульствовать».

Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи отметил, что внешнюю политику России формулирует глава государства, а главы субъектов «не могут заниматься внешней политикой, они не формируют внешнюю политику и не принимают каких-либо решений».