Кремль отреагировал на заявление Кадырова в адрес Макрона

Внешнюю политику России формулирует глава государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

«Вы знаете, что нашим законодательством предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики страны. Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более не формируют внешнюю политику, не принимают каких-либо решений», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, ориентироваться надо именно на линию, которая формируется главой государства.

Напомним, ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Президент высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

Кроме того, в сентябре Макрон, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo, заявил, что во Франции есть «свобода богохульствовать».

Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят».