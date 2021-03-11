Половина французов отдала предпочтение Марин Ле Пен в качестве нового президента

Почти половина французов считают, что лидер правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может выиграть президентские выборы в апреле 2022 года, следует из данных исследования, проведенного социологической службой Elabe для телеканала BFMTV.

5% респондентов уверены в победе Ле Пен, еще 43% считают ее победу «возможной», при этом 37% опрошенных заявили, что ее победа маловероятна, а 15% и вовсе считают победу политика «невозможной», передает РИА «Новости».

Говоря о том, в какой области Ле Пен может справиться лучше действующего президента Франции Эммануэля Макрона, опрошенные назвали «иммиграцию» (51% против 21%) и «безопасность» (44% против 18%).

При этом в сферах управления кризисом в области здравоохранения и экономики, а также в сферах экологии, проблем социального неравенства и позиционирования Франции на международной арене Макрон, по мнению опрошенных, может справиться лучше.

Опрос проводился онлайн 9-10 марта. В нем приняли участие 1 тыс. восемь человек старше 18 лет. Погрешность не указана.

До этого результаты опроса социологической службы Ifop для газеты Figaro показали, что 67% французов считают, что во втором туре президентских выборов во Франции в 2022 году вновь встретятся Макрон и Ле Пен, однако 70% французов этого не хотят.

Напомним, Макрон 7 мая 2017 года одержал победу во втором туре президентских выборов с результатом 66,1% голосов, его Ле Пен набрала тогда 33,9%.

В декабре Ле Пен раскритиковала власти Франции за «недоверие народу».