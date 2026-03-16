Глава МИД Нидерландов заявил об отсутствии ожиданий новых санкций против России
Глава МИД Нидерландов Том Берендсен заявил, что не ожидает решения по новому пакету санкций против России на встрече ЕС в понедельник.
Берендсен заявил в Брюсселе, что не ожидает принятия решения по двадцатому пакету санкций против России на встрече министров иностранных дел ЕС, передает РИА «Новости».
Он отметил: «Я не предвижу решения по этому вопросу сегодня. Со своей стороны Нидерланды продолжат оказывать давление на Венгрию».
Встреча министров иностранных дел стран ЕС запланирована на понедельник в Брюсселе. Ситуация осложняется позицией Венгрии, которая заблокировала новый пакет антироссийских санкций и предоставление кредита Украине в 90 млрд евро. Поводом стала остановка транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины в Словакию и Венгрию, произошедшая 27 января под предлогом повреждения инфраструктуры.
