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В Польше выявили два новых варианта «омикрона»
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Два новых варианта штамма коронавируса «омикрон» выявили в Польше, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Вальдемар Краска в эфире Польского радио.
«У нас уже есть на данный момент два новых субварианта штамма «омикрон», которые наблюдаются в нашей стране», – передает РИА «Новости» слова Краски.
Он отметил, что Минздрав пока не знает, как эти варианты «будут вести себя и какое течение болезни они дадут».
«Коронавирус так просто не уйдет из нашей повседневной жизни. Я думаю, что определенные привычки, определенные правила, к которым мы привыкли, то есть дистанция, дезинфекция, маска, – это должно остаться с нами, может быть, не навсегда, но, конечно, на более длительный срок», – заключил Краска.
При этом он отметил, что «омикрон» составляет уже 96% от всех случаев коронавируса, выявляемых в Польше.
С начала пандемии в Польше зафиксировано более 5,4 млн случаев коронавируса, более 108 тысяч пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее депутат сейма Польши от объединения евроскептиков и националистов «Конфедерация» Гжегож Браун пригрозил министру здравоохранения Адаму Недзельскому повешением.
В ЛДПР отреагировали на слухи о смерти Жириновского
Сообщения о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского являются лишь слухами и дезинформацией, сообщил центральный аппарат ЛДПР в обращении к членам политической партии.
«Злоумышленники звонят членам партии, представляясь сотрудниками центрального аппарата ЛДПР, и говорят, что Владимир Жириновский умер. Официально заявляем: это – ложь!» – сообщается в Telegram-канале Ura.ru.
По словам представителей ЛДПР, наблюдается рост числа мошенников, желающих дискредитировать партию перед общественностью. Всех, кому позвонят и скажут о смерти Жириновского, попросили фиксировать звонки для последующего расследования.
В свою очередь юристы партии уже обратились в правоохранительные органы из-за распространения недостоверной информации о смерти Жириновского.
Ранее СМИ сообщили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. Сообщалось, что он заразился коронавирусом еще две недели назад, но якобы скрывал это, объясняя карантин профилактикой. В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского.
Президент Владимир Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В самой партии сообщения об ухудшении состояния своего лидера назвали преувеличенными.
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Зюганов не смог навестить соседа по больнице Жириновского
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов не смог навестить лидера ЛДПР Владимира Жириновского, несмотря на то, что в данный момент лежит с ним в Москве в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента.
Лично пообщаться с ним Зюганову не дают врачи. Он отметил, что к Жириновскому его сейчас «пока не пускают». По словам политика, он не пересекался с Жириновским на территории медучреждения и добавил, что глава ЛДПР «запустил это дело», пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что патриарх Кирилл передал госпитализированным слова поддержки и пожелал здоровья. С Зюгановым предстоятель РПЦ поговорил по телефону, а Жириновскому – «в связи с особым больничным режимом» передал пожелания выздоровления через его помощников, сообщается в Telegram-канале URA.RU.
Накануне был госпитализирован руководитель Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов.
Ранее СМИ сообщили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. Сообщалось, что он заразился коронавирусом еще две недели назад, но якобы скрывал это, объясняя карантин профилактикой. В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского.
Президент Владимир Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В самой партии сообщения об ухудшении состояния своего лидера назвали преувеличенными.
Академик РАН: Коронавирус останется в человеческой популяции
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«Штамм «омикрон» действительно очень заразный, но, к счастью, не столько смертельный, сколько его предшественники», – заявил газете ВЗГЛЯД российский ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.
Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан во время посещения ЮАР заявил, что конец пандемии коронавируса в мире еще далек, поскольку есть вероятность появления новых вариантов COVID-19.
«Штамм «омикрон» действительно очень заразный, но, к счастью, не столько смертельный, сколько его предшественники», – говорит Ершов. По его словам, на сегодняшний день уже есть данные о том, что «омикрон» вытесняет более опасные штаммы, занимая их нишу. Поэтому в перспективе коронавирус будет вести себя по аналогии с вирусом гриппа: останется в популяции, но не будет столь опасным.
При этом специалист обращает внимание на то, что пандемия – глобальное явление, при котором так или иначе заражаются все живущие. Однако болеют сравнительно немногие: хотя счет выявленных случаев достигает миллионов, но население планеты – многомиллиардное.
«К лету, я думаю, пандемия закончится, «омикрон» сыграет свою службу. Вернемся в доковидный мир. Сейчас уже в некоторых странах благополучная ситуация. Но в нашей стране, поскольку она громадная, можно все найти: где-то все уже пошло на спад, где-то заболеваемость еще высокая», – рассуждает вирусолог.
Тем не менее, по мнению специалиста, для наилучшей защиты от коронавируса следует не просто вакцинироваться, но и время от времени комбинировать препараты: проходить ревакцинацию разными вакцинами. Таким образом можно будет добиться наилучшей защиты.
В декабре прошлого года завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков выразил мнение, что переболевшие омикрон-штаммом коронавируса люди «станут устойчивыми к болезнетворным вариантам». Таким образом, граждане смогут забыть о локдаунах.
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Австрийский экономический союз призвал Минздрав страны признать «Спутник V»
Австрийский экономический союз призвал министра здравоохранения страны Вольфганга Мюкштайна признать сертификаты о вакцинации российским препаратом «Спутник V», в противном случае Австрии грозит серьезная нехватка рабочей силы.
В Австрийском экономическом союзе предупредили, что последствия почувствуют на себе тысячи иностранных рабочих, в основном из Венгрии, Румынии и Польши. Отмечается, что в сфере туризма это коснется почти 34 тыс. рабочих, ухода за пожилыми и инвалидами – 11 тыс. человек, сельского хозяйства – 4 тыс. человек, строительства – 25 тыс. человек, пишет ТАСС.
Как пояснил генеральный секретарь союза и депутат Национального совета Австрии от Австрийской народной партии Курт Эггер, иностранные работники в регионах страны сталкиваются с проблемами из-за необходимости постоянно предъявлять результат отрицательного теста на COVID-19 на рабочем месте. «Эта пугающая ситуация делает Австрию для многих непривлекательной в качестве места работы и еще больше усугубляет нехватку рабочей силы», – сказал он.
Эггер призвал не разжигать массовую нехватку рабочей силы еще больше. «Мы должны облегчить, а не усложнять работу иностранных рабочих. Министр здравоохранения [Вольфганг] Мюкштайн должен здесь доработать меры и признать «Спутник», – отметил он.
Напомним, 7 февраля бывший австрийский министр внутренних дел, глава Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль раскритиковал действующие власти за нерегистрацию российской вакцины «Спутник V».
Ранее минздрав Австрии постановил, что закон об обязательной вакцинации от коронавируса не предусматривает признания российской вакцины «Спутник V».
Взрослые резиденты республики, которые еще не привиты, должны сделать три инъекции. Министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн в январе рассказывал, что в Австрии многие привились вакциной от коронавируса «Спутник V», у этих людей нет австрийского сертификата о прививке, координационный кризисный центр по COVID (GECKO) занимается вопросом о том, что делать с такими привитыми.
Зюганов рассказал о сотнях заболевших депутатов Госдумы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о состоянии своего здоровья и отметил, что в Госдуме насчитывается не менее 300 заболевших депутатов.
«Все в порядке абсолютно, проходим небольшую профилактику, как положено, когда начинается сложная эпидемия. В Госдуме 300 больных. Нет ни одного кабинета, где бы не было. У меня были сложные операции. Поэтому я как обычно прохожу диспансеризацию, профилактику, которая мне помогает, поэтому все спокойно», – передает «Звезда» его слова.
Ранее сообщалось, что Зюганов не смог навестить лидера ЛДПР Владимира Жириновского, несмотря на то, что в данный момент лежит с ним в Москве в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента. Лично пообщаться не дают врачи. Он отметил, что к Жириновскому его сейчас «пока не пускают».
Иммунолог рассказала о важности самотестирования на коронавирус
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рекомендовала в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 на фоне распространения «омикрон»-штамма проводить самостоятельное тестирование на коронавирус.
Специалист подчеркнула, что из-за чрезвычайной заразности «омикрона» даже бессимптомный носитель этого варианта может стать источником инфекции для многих людей. Поэтому, отметила она, при любом признаке простуды или недомогании следует сдать ПЦР-тест, а если такой возможности нет, то иметь при себе экспресс-тесты, передает радио Sputnik.
«В наше время, если человек куда-то едет, даже если поездка просто за город, то стоит с собой иметь экспресс-тесты на COVID-19. За городом может не быть возможности быстро сходить в лабораторию и сдать ПЦР-тест. Если вы в поездке себя почувствуете плохо, то следует себя протестировать», – сказала она.
По словам Ярцевой, очень важно при этом правильно производить забор материала.
«Тестирование на COVID-19 – это достаточно неприятная процедура. При самостоятельном тестировании многие люди недостаточно глубоко вставляют в нос сваб (палочку для взятия мазка). Поэтому может быть неинформативный материал. Если человек возьмет мазок только из преддверия носа, то там концентрация вируса может быть небольшой и тест его не покажет», – пояснила иммунолог.
Врач предупредила, что в случае положительного результата экспресс-тестирования следует самоизолироваться и обратиться к врачу.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить сумму в размере более 400 млн рублей на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) нового штамма «омикрон».
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ВОЗ заявила о вероятности появления новых вариантов коронавируса
Пандемия коронавируса еще далека от полного завершения в мире, так как могут появиться новые варианты коронавируса, заявил во время посещения ЮАР главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.
«Мы были свидетелями того, каким образом развивается коронавирус и как он мутирует. Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающие беспокойство. Мы еще не достигли конца пандемии», – передает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию BBС.
Сваминатан входит в делегацию ВОЗ во главе с ее генеральным директором Тедросом Аданомом Гебрейесусом. Делегация посетила южноафриканский город Кейптаун, где побывала в лаборатории местной компании Afrigen Biologics. Она первой в Африке создала вакцину от коронавируса на основе новейшей технологии матричных РНК (mRNA) с использованием научных разработок компании Moderna. Клинические испытания вакцины начнутся в конце 2022 года.
Ранее сообщалось, что ВОЗ зафиксировала рост смертности от COVID-19. За минувшую неделю коронавирусной инфекцией заразились более 19 млн человек, почти 68 тыс. умерли.
За сутки в России госпитализировали 18,5 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 18597, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 18597 человек, на 3,55% меньше по сравнению с 11 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 203 766 случаев заболевания, в целом в России выявлено 13 935 560 случаев коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 112 658 человек, на 0,4% больше по сравнению с 11 февраля. За это же время подтверждены 729 смертей.
За весь период зафиксировано 339 542 летальных исхода, выздоровел 11 134 291 человек.
В Москве за сутки выявлен 14 336 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 21 689, в Московской области – 9146.
Накануне в России за сутки госпитализировали 19281 человек с коронавирусом.
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Определено место похорон Зинаиды Кириенко
Народную артистку РСФСР Зинаиду Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
«Зинаида Кириенко будет похоронена на Троекуровском кладбище», – передает ТАСС слова собеседника из сферы культуры, знакомого с пожеланиями родственников актрисы.
Ранее представитель Союза кинематографистов России сообщил, что Кириенко, снявшаяся в экранизациях по произведениям Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека», попала в больницу с коронавирусной инфекцией. Она умерла в ночь на субботу в возрасте 88 лет.
Премьер канадской провинции ввел режим ЧП из-за протестов
Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд объявил о введении в регионе режима чрезвычайного положения из-за протестов против коронавирусных ограничений, в результате чего были заблокированы трассы дальнобойщиками.
«Я также намерен созвать свой кабинет, чтобы в срочном порядке задействовать меры, которые предельно четко дадут понять, что блокировка и препятствование движению товаров, людей и услуг является незаконной и наказуемой», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Форда.
Глава правительства провинции объявил об ответственности за блокировку трасс. За подобное нарушение может грозить до года тюрьмы и штраф до 100 тыс. долларов.
«Мы также предоставим (местным органам) дополнительные полномочия аннулировать личные и коммерческие лицензии у всех лиц, которые откажутся подчиниться этим указаниям», – сказал он.
Напомним, в ряде городов Канады с 29 января продолжаются массовые акции протеста из-за коронавирусных ограничений. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, а мэр Оттавы признал потерю контроля над ситуацией.
Иммунолог назвал тяжелые последствия COVID-19 для мозга
У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, могут развиться нейродегенеративные заболевания, тревожность и депрессивные состояния, сообщил иммунолог Николай Крючков.
По его словам, это могут быть и нарушение микроциркуляции, снабжения мозга кислородом, воспаление. Теоретически все эти негативные процессы могут спровоцировать развитие нейродегенерации. Врач добавил, что такая гипотеза имеет отдельные подтверждения, пишет «Рамблер».
Также Крючков отметил, что некоторые переболевшие жаловались на тревожность, депрессию и головные боли. Кроме того, после COVID-19 у пациентов наблюдались нарушение концентрации внимания и другие побочные эффекты. По мнению иммунолога, симптомы могут свидетельствовать о нарушении сосудистого генеза.
Ранее кандидат медицинских наук Иван Тарасенко объяснил, что быстро восстановиться после коронавируса помогает соляная пещера или галокамера. По его словам, галотерапию не следует воспринимать как панацею, но если сочетать ее с другими методами реабилитации, то справиться с последствиями COVID-19 можно будет гораздо быстрее.
Также главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Подмосковья Андрей Продеус рассказал, что иммунитету необходимо помогать справляться с инфекциями извне, достаточно следовать трем простым правилам.
За сутки в России госпитализировали 12,6 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 12 653, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 12 653 человека, на 31,9% меньше по сравнению с 12 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 197 949 случаев заболевания, в целом в России выявлено 14 133 509 случаев коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 101 568 человек, на 9,8% меньше по сравнению с 12 февраля. За это же время подтверждены 706 смертей.
За весь период зафиксировано 340 248 летальных исходов, выздоровел 11 235 859 человек.
В Москве за сутки выявлен 12 496 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 20 136, в Московской области – 7349.
Накануне в России за сутки госпитализировали 18 597 человек с коронавирусом.
Назван необходимый уровень коллективного иммунитета для «омикрона»
Коллективный иммунитет к штамму коронавируса «омикрон» в России должен составлять 90% для снижения подъема заболеваемости, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.
«К «омикрону» коллективный иммунитет должен быть на уровне 90%, его нет», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рекомендовала в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 на фоне распространения «омикрон»-штамма проводить самостоятельное тестирование на коронавирус.
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РФПИ назвал «Спутник V» самой используемой вакциной в Мехико
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала самой используемой при вакцинации от COVID в Мехико, ею провакцинированы более 3 млн граждан, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В сообщении РФПИ указано, что спутник V» играет ключевую роль в программе вакцинации от коронавируса в столице Мексики – более 3 млн жителей города Мехико были вакцинированы российской вакциной, передает ТАСС.
«Первый компонент «Спутника V» («Спутник Лайт») также все более широко применяется в ходе городской программы ревакцинации в качестве бустера. На вакцину «Спутник V» приходится 40% всех вакцинаций от COVID в Мехико», – говорится в заявлении главы мексиканского столичного Цифрового агентства общественных инноваций (ADIP) Эдуардо Кларка.
Отмечается, что власти столицы Мексики также приняли решение с 14 февраля начать применение первого компонента «Спутника V» («Спутника Лайт») в качестве бустера при ревакцинации населения в возрасте от 30 до 39 лет.
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Ранее в Мехико уже началось применение первого компонента «Спутника V» для ревакцинации в возрастной группе от 40 до 49 лет.
В мае 2021 года министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что в ходе визита в Россию провел переговоры с российским центром «Вектор» о возможной поставке вакцины от коронавируса.
Напомним, что очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» была доставлена в Мексику в конце апреля 2021 года, самолет с грузом препарата совершил посадку в международном аэропорту Мехико.
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В России выделили более 400 млн рублей на изучение генома «омикрона»
Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить сумму в размере более 400 млн рублей на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) нового штамма «омикрон», сообщила пресс-служба кабмина.
Деньги выделяются из резервного фонда правительства подведомственным учреждениям Роспотребнадзора. Средства пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) геноварианта «омикрон». Финансирование позволит исследовать не менее 57,2 тыс. проб, отмечается в сообщении правительства.
О выделении средств Михаил Мишустин сообщил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса 2 февраля.
«Надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации», – отметил глава кабмина.
Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявил, что пандемия коронавируса еще далека от полного завершения в мире, так как могут появиться новые варианты коронавируса.
До этого сообщалось, что в Южной Африке новый подвид омикрон-штамма BA.2 начал доминировать над остальными версиями вируса.
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