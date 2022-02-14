В Польше выявили два новых варианта «омикрона»

Два новых варианта штамма коронавируса «омикрон» выявили в Польше, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Вальдемар Краска в эфире Польского радио.

«У нас уже есть на данный момент два новых субварианта штамма «омикрон», которые наблюдаются в нашей стране», – передает РИА «Новости» слова Краски.

Он отметил, что Минздрав пока не знает, как эти варианты «будут вести себя и какое течение болезни они дадут».

«Коронавирус так просто не уйдет из нашей повседневной жизни. Я думаю, что определенные привычки, определенные правила, к которым мы привыкли, то есть дистанция, дезинфекция, маска, – это должно остаться с нами, может быть, не навсегда, но, конечно, на более длительный срок», – заключил Краска.

При этом он отметил, что «омикрон» составляет уже 96% от всех случаев коронавируса, выявляемых в Польше.

С начала пандемии в Польше зафиксировано более 5,4 млн случаев коронавируса, более 108 тысяч пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее депутат сейма Польши от объединения евроскептиков и националистов «Конфедерация» Гжегож Браун пригрозил министру здравоохранения Адаму Недзельскому повешением.