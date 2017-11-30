МИД Польши решил уволить выпускников МГИМО

Министерство иностранных дел Польши собирается уволить всех выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО), сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники.

Радиостанция отмечает, что одной из причин отставки главой МИД Польши Витольда Ващиковского было его «нежелание радикальных кадровых изменений», на которые готов пойти Яцек Чапутович, передает РИА «Новости».

«Чапутович попрощается со «старыми» работниками – в основном выпускниками московского института МГИМО – и примет новые кадры: даже за счет снижения уровня их подготовки», – сообщает радиостанция.

Чапутович в ранге замминистра уже смог добиться снижения квалификационных требований для новых сотрудников, в МИД Польши подтвердили снижение требований к соискателям.

Напомним, 9 января в отставку были отправлены Ващиковский и глава минобороны Польши Антоний Мачеревич. Пост главы военного ведомства занял Мариуш Блащак.