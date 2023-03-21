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Пентагон отказался передавать Киеву боеприпасы с обедненным ураном
Пентагон: США не передают Киеву боеприпасы с обедненным ураном
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Власти США не предоставляют Украине боеприпасы с обедненным ураном вслед за Великобританией, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
На вопрос о поставках США Киеву боеприпасов с обедненным ураном вслед за Великобританией Райдер ответил, что такого в планах нет.
«Насколько я знаю, нет. Мы – нет», – цитирует ТАСС представителя Пентагона.
Напомним, замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что власти Великобритании поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет реагировать соответствующим образом, если Запад поставит Киеву боеприпасы с обедненным ураном.
Россия подняла Су-35 на перехват американских В-52Н над Балтикой
Минобороны: Россия подняла истребитель Су-35 на перехват американских стратегических бомбардировщиков В-52Н над Балтикой
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Истребитель Су-35 вылетел на перехват двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
В понедельник средства РЛС дежурных по ПВО сил Западного военного округа (ЗВО) над акваторией Балтийского моря обнаружили две воздушные цели, которые выполняли полет в направлении госграницы России.
В Национальном центре управления обороной России уточнили, что обнаруженные цели удалось классифицировать как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, передает ТАСС.
В Минобороны информировали, что для недопущения нарушения границы России в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по ПВО сил ЗВО. Его экипаж занял утановленную зону дежурства в воздухе. В ведомстве рассказали, что после удаления иностранных военных самолетов от государственной границы российский истребитель вернулся к аэродрому базирования.
Напомним, 12 марта американский стратегический ракетоносец B-52H был замечен над Балтийским морем примерно в 200 километрах от Петербурга.
Глава Крыма оценил ситуацию после атаки украинских БПЛА на Джанкой
Глава Крыма Аксенов: Ситуация после атаки украинских БПЛА на Джанкой находится под контролем
Ситуация в Крыму после атаки украинских беспилотников на Джанкой находится под контролем, заверил глава региона Сергей Аксенов на заседании правительства.
По его словам, ситуация локальна, серьезных повреждений не обнаружено, передает РИА «Новости».
Также Аксенов призвал не поднимать панику и не обращать внимания на разрастающиеся украинские фейки об этой ситуации.
«Поврежденную в результате атаки инфраструктуру начали восстанавливать», – добавил он.
Аксенов отметил, что на месте работают ФСБ и Минобороны. В том числе они выясняют, участвовал ли в нападении один дрон «или их там было три», отмечает Крыминформ.
В городе ввели режим ЧС муниципального уровня. В Telegram-канале СК сообщается, что российские следователи расследуют факт атаки беспилотников, в результате чего один человек получил ранения, а в Джанкое были повреждены несколько объектов и электросети.
Путин: Коллективный Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном
Планы Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном говорят о готовности Запада воевать с Россией до последнего украинца, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, власти Великобритании поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран, говорится в заявлении замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.
Bild: Киев готовится наступать на Луганск и «разрушить» мост в Крыму
Bild: Киев готовится наступать на Луганск, Запорожскую область и «разрушить» мост в Крыму
Украина готовится к наступлению на Луганск, Запорожскую область, а также ведет подготовку к «разрушению» моста в Крыму, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО.
Газета сообщает, что чиновник поделился подробностями о предполагаемых местах украинского контрнаступления, но из соображений безопасности он «был вынужден быть очень осторожным», передает РИА «Новости».
Источник подчеркнул, что Россия «справедливо полагает», что контрнаступление будет осуществлено в Луганской и Запорожской областях. Также, по его словам, цель Киева – «разрушить сухопутный мост в Крым».
Он уверен, что оружие, поставляемое Киеву, будет использовано для вытеснения Российской армии уже в мае.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.
Напомним, Москва не видит желания Киева начинать разговор по урегулированию конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.
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Блинкен обвинил Китай в безответственности из-за визита Си Цзиньпина в Россию
Госсекретарь США Блинкен: Китай не чувствует ответственности за шаги России в украинском конфликте
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Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которому недавно Международный уголовный суд (МУС) выдал «ордер на арест», является безответственным шагом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, приездом Си Цзиньпина в Москву Китай осуществил «дипломатическое прикрытие» для якобы «военных преступлений» со стороны российского лидера. Блинкен заявил, что Китай «не чувствует никакой ответственности» в свете выданного недавно МУС «ордера на арест» за действия на Украине, передает The New York Times.
Как отмечает издание, госсекретарь США сделал такое замечание в ходе речи, в которой критиковал действия Китая, стремящегося взять на себя роль посредника в мирном урегулировании, от чего и Киев, и коллективный Запад отмахнулись.
Также Блинкен предупредил, что любые усилия других стран по урегулированию конфликта могут привести к «несправедливому исходу» – а именно дать России шанс получить тактическое преимущество в боевых действиях.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, однако это в большей степени «брак по расчету», а не по любви. Он также заверил, что такой тандем существует из-за того, что Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире.
Между тем сам Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая.
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Кремль исключил встречу Путина с Байденом после визита Си Цзиньпина
Помощник президента Ушаков: Путин не планирует после переговоров с Си Цзиньпином встречаться с Байденом
Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с американским коллегой Джо Байденом после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Также Ушаков ответил журналистам, что на переговорах с Китаем не обсуждался вопрос о возможном аресте в США бывшего президента Дональда Трампа, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина вызвала сильное раздражение в Вашингтоне. Госсекретарь США Энтони Блинкен упрекнул китайского лидера в «безответственности».
СБУ предъявила обвинение Артемию Лебедеву из-за репортажа с ЗАЭС
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Российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву заочно предъявлено обвинение после репортажа о Запорожской АЭС, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).
Из сообщения ведомства следует, что блогер Лебедев незаконно попал на территорию ЗАЭС в июне 2022 года. «Преступная деятельность» россиянина задокументирована, заявили в СБУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В ведомстве посчитали, что Лебедев снял якобы заказной репортаж о Запорожской АЭС, показав позже его на свою полумиллионную аудиторию в соцсетях. СБУ обвинила дизайнера по статье «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины» УК Украины.
Напомним, Запорожская АЭС находится рядом с городом Энергодаром. Она является самой крупной станцией в Европе по числу установленных блоков. С марта ее охраняют российские военные, чтобы избежать утечки ядерных и радиоактивных материалов.
Украина же продолжает периодически обстреливать прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Так, в минувшую пятницу ВСУ снова обстреляли сам город Энергодар и промышленную зону возле станции. В районе промзоны слышали не менее семи звуков разрывов снарядов. А в начале марта украинские военные намеренно подожгли сухой камыш у береговой линии в городе.
В Белом доме назвали отношения России и Китая «браком по расчету»
Член СНБ Белого дома Кирби заявил о сближении РФ и КНР, при этом он назвал отношения Москвы и Пекина «браком по расчету»
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что отношения Москвы и Пекина в последнее время развиваются, Россия и Китай стали ближе друг к другу, при этом он выразил мнение, что это в большей степени «брак по расчету».
Кирби прокомментировал государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, выразив мнение, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, отношения Москвы и Пекина в последнее время развиваются. При этом сотрудник администрации США выразил мнение, что развитие отношений Москвы и Пекина представляет собой в большей степени «брак по расчету, а не по любви», передает ТАСС.
По мнению представителя Белого дома, сближение России и Китая объясняется главным образом стремлением бросить вызов США, избавиться от так называемого основанного на правилах миропорядка, который этим двум странам не слишком-то нравится.
По версии Кирби, особенно Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома считает, что председатель КНР Си Цзиньпин видит в президенте России Владимире Путине потенциального союзника в этих усилиях.
Накануне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай высоко ценит отношения с Россией.
В Крыму назвали задачи атаки дронов ВСУ на Джанкой
Крымский политолог Бальбек: Налетом дронов на Джанкой ВСУ пытались напугать крымчан
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Противник хотел посеять панику на территории полуострова. Но системы ПВО сработали слаженно, и атаку удалось отразить, сказал газете ВЗГЛЯД крымский политолог Руслан Бальбек. Ранее в Джанкое на севере Крыма сработала система ПВО, были сбиты украинские беспилотники.
«Учитывая, что дроны намеревались атаковать исключительно гражданскую инфраструктуру, думаю, это была акция устрашения для крымчан. Вот, мол, смотрите и трепещите от наших возможностей», – сказал крымский политолог Руслан Бальбек.
«Приходится признать, что отчасти замысел ВСУ даже удался. Это и не удивительно, ведь налет совершали ночью, никто его не ожидал, люди испугались. Но мы живем довольно близко к военным действиям. Так что подобные атаки исключать нельзя», – говорит собеседник.
«Полагаю, что противник также хотел напасть на наши военные базы, но ПВО устранила дроны еще на подлете. Тот факт, что цели были сбиты в воздухе, говорит о том, что наши системы противовоздушной обороны работают и сопровождают противника до сектора досягаемости. И это внушает некоторое спокойствие», – заключил Бальбек.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, ВСУ попытались атаковать территорию полуострова при помощи беспилотников, обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.
Позднее советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что все сбитые над Джанкоем БПЛА целили в гражданские объекты. Один из дронов сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Как подчеркнул Крючков, никаких военных объектов рядом нет.
Советник также добавил, остальные беспилотники были сбиты над жилыми районами Джанкоя. Он обратил внимание на то, что, помимо взрывчатки, в каждом была шрапнель. Крючков предположил, что этим нападением Киев хотел отомстить жителям полуострова за их выбор.
Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация на полуострове находится под контролем. Он также призвал граждан не поднимать панику и не обращать внимания на разрастающиеся украинские фейки об этой ситуации.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в случае полномасштабного контрнаступления ВСУ попытаются перерезать сухопутный коридор в Крым, а также выйти к полуострову.
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В Совфеде назвали заявления США о встрече Путина и Си Цзиньпина «криком нахлынувшей боли»
Сенатор Долгов: Американцам не понять дружбу России и Китая
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Штаты привыкли считать себя центром мира. Разрушение американской гегемонии вызывает у Вашингтона приступы злобы и боли. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в США сближение России и Китая назвали «браком по расчету», а поездку Си Цзиньпина в Москву – «дипломатическим прикрытием» для Владимира Путина.
«Отношения США и союзников нельзя назвать даже браком по расчету. Европа полностью потеряла самостоятельность – она не способна хоть как-то заявлять Вашингтону о том, что в их диалоге есть проблемы. Это не брак, а типичные феодальные отношения», – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Штаты в целом не способны на выстраивание равноправного партнерства. У них есть стандартная установка: мы – центр, а весь остальной мир должен быть «под нами». Любого своего союзника США пытаются переделать в обслуживающий персонал. Конечно, дружбу России и Китая им не понять», – подчеркивает сенатор.
«Для Штатов партнерство может быть только «против кого-то». Вспомним, как Вашингтон сошелся с Европой. На это имелись чисто прагматичные цели: было необходимо сдержать влияние СССР и воспрепятствовать суверенизации послевоенной Германии. Естественно, каждый раз Штаты брали на себя лидирующую роль», – отмечает собеседник.
«Закономерно, что подобное поведение США вызывает отторжение у большинства стран мира. Выстраивать отношения с Вашингтоном, не будучи его подчиненным, невозможно, а гегемонизма многие государства опасаются на интуитивном уровне», – акцентирует сенатор.
«Поэтому Штатам не нравится дружба России и Китая, ведь стороны, среди прочего, говорят о построении многополярного мира. Язвительные высказывания о встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина являются всего лишь «криком нахлынувшей боли». Это бессмысленная злоба, вызванная осознанием того, что два сильных государства не собираются считаться с Вашингтоном, но намерены защищать собственные национальные интересы», – резюмирует Долгов.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что отношения России и Китая похожи на «брак по расчету». По его мнению, сближение Москвы и Пекина объясняется стремлением двух стран бросить вызов США и избавиться от «основанного на правилах миропорядка». Кирби отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, видит в лидере РФ «потенциального союзника в борьбе против Вашингтона».
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен связал визит китайского лидера в Москву с ранее выданным ордером МУС. «Поездка обеспечивает дипломатическое прикрытие военных преступлений Владимира Путина», – цитирует Блинкена издание The New York Times. По мнению госсекретаря, приезд китайского лидера в Москву после того, как МУС выдал ордер на арест президента РФ, делает легальными дальнейшие «зверства Москвы».
Реакцию Штатов прокомментировала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что на Западе «изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность», слушая вступительные речи двух лидеров на переговорах в Москве. По ее мнению, в Вашингтоне не заметили главного – слова Путина и Си Цзиньпина о многолетнем созидательном развитии двусторонних отношений.
Захарова привела в пример пандемию коронавируса, когда Россия и Китай проходили испытания каждый по-своему, но поддерживали друг друга в этот сложный период, в отличие от западных стран, которые занимались недопуском вакцины РФ на мировой рынок и обвинениями Пекина в распространении заболевания.
Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что он придает большое значение отношениям с Москвой, поскольку в них присутствует «историческая логика». Переговоры продолжатся во вторник.
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Politico: Зеленский боится злить Китай критикой за связи с Россией
Politico: Зеленский ведет дипломатическую игру из опасений разозлить Китай критикой за связи с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский с легкостью может раскритиковать страны за сближение с Россией, включая Венгрию и Германию, но в отношении Китая ведет дипломатическую игру из опасений разозлить председателя Си Цзиньпина и потерять страну в качестве инвестора, пишет Politico.
По информации издания, в данный момент Зеленский опасается критиковать главного союзника России и председателя Си Цзиньпина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Отмечается, что у Киева есть веские причины не злить Китай и закрыть глаза на его партнерство с Россией.
«Зеленский хочет оставить Пекин в игре в качестве инвестора, торгового партнера и потенциального посредника, а не отталкивать и рисковать тем, что Си Цзиньпин одобрит крупный экспорт вооружений для сил России», – заключила газета.
Ранее Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице РФ назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой.
В Джанкое введен режим ЧС из-за атаки украинских БПЛА
В Джанкое в связи с атакой украинских беспилотников введен режим ЧС
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В подвергшемся атаке украинских беспилотников городе Джанкое ввели режим ЧС муниципального уровня, сообщил глава администрации города Игорь Ивин.
По информации муниципальных властей, в городе начали подсчитывать ущерб, рабочие группы обследуют объекты. Согласно нормативной базе, компенсация будет выплачена за счет резервного фонда, передает РИА «Новости».
Как отмечается в Telegram-канале СК, российские следователи расследуют факт атаки беспилотников, в результате чего один человек получил ранения, а в Джанкое были повреждены несколько объектов и электросети.
«Действиям причастных лиц будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, стало известно о состоянии здоровья пострадавшего мужчины – он находится в центральной районной больнице в состоянии средней степени тяжести, передает ТАСС.
«Мужчина получает лечение в условиях стационара ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница», – сказал источник.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Сбитые над Джанкоем в Крыму беспилотники оказались начинены шрапнелью (вид взрывчатки, предназначенный для поражения живой силы противника и представляющий особый вид картечной гранаты).
Власти Украины закрыли доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре
Митрополит канонической УПЦ Климент: Доступ к мощам святых в пещерах Киево-Печерской лавры с 21 марта будет закрыт
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Доступ к мощам святых в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры будет закрыт с 21 марта, сообщил глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ), митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.
Митрополит Климент сообщил в Telegram-канале канонической УПЦ, что в понедельник на адрес самого монастыря Киево-Печерской лавры пришло письмо с сообщением о том, что с 21 марта с самого утра доступ к пещерам Ближним и Дальним для поклонения мощам киево-печерских угодников будет прекращен, передает ТАСС.
Митрополит уточнил, что это ограничение введено властями Украины под предлогом проверки уровня сохранности «культурных ценностей», как они назвали мощи святых. При этом срок так называемой ревизии в письме не обозначен. Также по этой причине прекращается доступ верующих к Крестовоздвиженской, Аннозачатьевской церквям и церкви Всех преподобных Печерских (Теплый храм).
Ранее в понедельник предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить притеснения монахов Киево-Печерской лавры.
В США решили ускорить поставки танков Abrams на Украину
Представитель Белого дома Кирби: Вашингтон работает над ускорением поставок танков Abrams на Украину
США работают над скорейшей поставкой танков Abrams Киеву, заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби телеканалу MSNBC.
По его словам, есть возможность внести некоторые изменения в процесс, чтобы ускорить его, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что боевые танки Abrams требуют значительной материально-технической поддержки.
Сбитые над Джанкоем в Крыму беспилотники оказались начинены шрапнелью
Советник главы Крыма Крючков: Все сбитые над Джанкоем БПЛА целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью
Все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.
Крючков заявил в своем Telegram-канале, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты. Он уточнил, что один БПЛА был сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Как подчеркнул советник главы Крыма, никаких военных объектов рядом нет.
Как сообщил Крючков, остальные беспилотники были сбиты над жилыми районами Джанкоя. Советник главы Крыма обратил внимание, что, кроме взрывчатки, в каждом была шрапнель. Крючков предположил, что этим нападением Киев хотел отомстить жителям полуострова за их выбор.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО).