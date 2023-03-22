Лавров назвал последствия передачи Киеву снарядов с обедненным ураном

Глава МИД Лавров: Передача Киеву снарядов с обедненным ураном станет шагом к дальнейшей эскалации

Поставки Великобританией боеприпасов с обедненным ураном на Украину станут шагом к дальнейшей эскалации конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, это шаг к дальнейшему качественному, серьезному наращиванию эскалации конфликта, передает ТАСС.

Лавров отметил, что Россия в дальнейшем будет учитывать такие поставки в своих действиях.

«У нас есть приверженность международным нормам ведения войны, у нас есть своя военная доктрина, и, как сказали президент [России Владимир Путин] и министр обороны [РФ Сергей Шойгу], мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую, очень серьезную ступень», – подчеркнул глава МИД.

Напомним, замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон поставит на Украину снаряды, содержащие обедненный уран.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом.