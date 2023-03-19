Опубликованы договоренности Сербии и Косово в Охриде

ЕС опубликовал приложение к соглашению о пути к нормализации отношений Сербии и Косово

Внешнеполитическая служба ЕС опубликовала одобренное Белградом и Приштиной в Охриде приложение, которое определяет порядок имплементации соглашения о пути к нормализации отношений Сербии и Косово.

Само соглашение было утверждено в Брюсселе 27 февраля. Тогда по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Косово Альбином Курти глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что стороны предварительно одобрили «Соглашение о пути к нормализации отношений».

Косово в рамках соглашения должно приступить к организации местного самоуправления для сербского меньшинства, Сербия – не мешать вступлению Косово в международные организации и отказаться от права представлять его на международной арене. Также стороны обязаны открыть постоянные представительства в столицах друг друга. В Охриде Боррель заявил, что для вступления ЕС у Сербии и Косово нет иного пути, кроме урегулирования отношений, передает ТАСС.

В Охриде стороны не подписали ни соглашение, ни приложение. Вместо этого Боррель представил заявление о том, что ЕС «приветствует согласие сторон о порядке имплементации соглашения».

ЕС обещал организовать донорскую конференцию в течение 150 дней, чтобы «создать пакет инвестиционной и финансовой помощи Косово и Сербии». Однако выплаты произведут только после того, как ЕС подтвердит, что «все положения соглашения полностью имплементированы».

При этом пункты соглашения выполняются «независимо одно от другого», ни Сербия, ни Косово не должны блокировать какое-либо из них. Сроки не указываются, но Косово должно «начать переговорный процесс» о сербских муниципалитетах немедленно (данное обязательство Приштина приняла еще в 2013 году).

Как отмечается в приложении, в течение 30 дней будет создан совместный мониторинговый комитет под председательством ЕС, он будет обеспечивать и контролировать выполнение всех положений соглашения, передает РИА «Новости».

Напомним, Вучич после 12-часовых переговоров с Курти при посредничестве ЕС заявил, что стороны достигли договоренностей по ряду позиций предложенного Евросоюзом плана по урегулированию.

Боррель пояснил, что «Косово и Сербия договорились по приложению о реализации соглашения о пути по нормализации отношений». По его словам, согласованный план оказался не таким амбициозным, каким был изначально.

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