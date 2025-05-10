Посольство Сербии в Москве вывесило копию Знамени Победы

Tекст: Дмитрий Зубарев

На фасаде посольства Сербии в Москве вывесили копию Знамени Победы, а также государственный флаг России и флаг города Москвы, передает ТАСС. Эти символы разместили накануне годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Президент Сербии Александр Вучич находится в российской столице и принимает участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич дали старт переговорам о новом газовом соглашении. Вучич по-русски поблагодарил Путина за гостеприимство и пригласил его в Белград. Вучич встретился в Москве с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и назвал встречу братской.