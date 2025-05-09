Вучич встретился с Фицо в Москве и назвал встречу братской

Вучич провел братскую встречу с Фицо несмотря на сложности перелета

Tекст: Денис Тельманов

Президент Сербии Александар Вучич встретился в Москве с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает ТАСС. Вучич опубликовал в соцсетях видеоролик с крепким рукопожатием и подписал: «Братская встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сегодня вечером в Москве. Сербы и словаки – братья навсегда!»



Премьер Словакии добирался в столицу России по удлиненному южному маршруту через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию. Как отмечал портал Dennikn, это произошло после того, как Эстония, Латвия и Литва отказали в пролете самолету Фицо.

Аналогичные ограничения ранее были введены и для рейса президента Сербии. Литва и Латвия не разрешили самолету Вучича пересечь свое воздушное пространство.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки ряда стран Евросоюза не допустить визита европейских лидеров в Москву в честь 80-летия Победы – это позор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Москву на празднование 80-летия Победы, совершив перелет по удлиненному южному маршруту. Эстония запретила пролет спецборта Роберта Фицо над своей территорией во время его визита в Москву. Президент Сербии после прибытия в Москву записал обращение с Красной площади и подчеркнул, что его не волнует мнение других государств относительно своего приезда.