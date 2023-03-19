Сербия договорилась с Косово по ряду вопросов

Вучич сообщил о достигнутых в северомакедонском Охриде договоренностях Сербии и Косово по ряду вопросов

В северомакедонском Охриде Белград и Приштина достигли договоренностей по ряду позиций предложенного Евросоюзом плана по урегулированию, сообщил президент Сербии Александр Вучич после 12-часовых переговоров с премьером непризнанного Косово Альбином Курти при посредничестве ЕС.

Вучич заявил, что эти договоренности будут «рамками плана имплементации для обеих сторон». По его словам, путь предстоит «серьезный, долгий». Европейский совет должен будет оценивать, «кто и сколько сделал из плана имплементации». «Сегодня ничего не заканчивается, только начинается», – сказал Вучич.

В частности, по его словам, Приштина обязалась начать формирование Сообщества сербских муниципалитетов в Косово и Метохии, но «будут они это делать или нет – неизвестно», передает ТАСС.

Как сообщил Вучич, обе стороны «дали понять, что является красными линиями». Президент Сербии сказал, что сделан шаг «в конструктивной атмосфере». «Конечно, это не был никакой «день Д», но это был день «о'кей», – приводит его слова РИА «Новости».

Комментируя проблему Косово, Вучич заявил: «Я серьезный человек, я знаю, что это серьезный и тяжелый процесс». По его словам, нельзя за день решить «то, что продолжается 150 лет и дольше». Он подчеркнул необходимость «искать решения, терпеть критику и все остальное».

Вучич сообщил, что с понедельника собирается «пригласить на консультации все политические партии в парламенте». Предстоит решить, выступят ли они «с общим документом». Он заявил, что прогресс Сербии на пути вступления в ЕС будут оценивать в том числе по имплементации договоренностей в Охриде.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что обсуждались пути реализации «соглашения по нормализации, практические шаги: что должно быть сделано и когда это необходимо сделать, кто будет это делать и как». Он заявил, что «Косово и Сербия договорились по приложению о реализации соглашения о пути по нормализации отношений». Боррель отметил, что согласованный план оказался не таким амбициозным, каким был изначально.

Боррель заявил, что выполнение Сербией и Косово обязательств по нормализации отношений станет условием их интеграции в ЕС. Стороны «не стали подписывать соглашение, хотя и согласились начать его реализацию», поэтому «соглашение будет считаться одобренным путем заявления» самого Борреля, а не совместного заявления, подписанного всеми сторонами.

Напомним, на днях Вучич заявил, что из-за событий в мире, в том числе вокруг России и Украины, переговоры Сербии и Косово в Охриде станут тяжелыми. Также Вучич предсказал усиление давления Запада на Сербию.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД