Столтенберг назвал срок принятия Швеции в НАТО

Столтенберг заявил о планах добиться членства Швеции в НАТО до саммита альянса в июле

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал своей целью ратификацию членства Швеции в Североатлантическом альянсе в период после выборов в Турции в мае и до саммита альянса 11 июля.

Столтенберг в интервью европейской газете Politico сказал, что Швеция все еще может получить зеленый свет на присоединение к альянсу после выборов в Турции, запланированных на 14 мая.

Он выразил надежду, что получится добиться ратификации членства этой страны в НАТО до ежегодного саммита альянса, который пройдет в литовской столице 11 июля, передает РИА «Новости».

По его словам, решение остается за Анкарой. Столтенберг заверил, что будет усердно работать над тем, чтобы добиться «ратификации Швеции как можно скорее».

Ранее в пятницу парламент Турции одобрил проект закона о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.