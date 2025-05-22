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    22 мая 2025, 08:40 • В мире

    Гейский порноскандал показал накал русофобии в Швеции

    Гейский порноскандал показал накал русофобии в Швеции
    @ Yuliia Ovsyannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    В Швеции разворачивается история, начинавшаяся, как клоунада, а закончившаяся трагедией. Один высокопоставленный чиновник лишился работы из-за порноскандала, второй покончил с собой. Казалось бы, при чем здесь работа российских спецслужб? Но шведы такую связь обнаружили. Каким образом и о чем вообще идет речь?

    Пресс-служба шведского правительства сообщила, что функционирующий при Кабмине Совет по национальной безопасности (СНБ) пополнился новым членом – Тобиасом Тибергом. Еще недавно это был человек весьма авторитетный – являлся послом Швеции на Украине (а ранее – в Афганистане), работал в сверхсекретном Институте радиокоммуникационного слежения вооруженных сил Швеции (FRA).

    Однако теперь безупречная прежде репутация Тиберга лежит в руинах, а отработать в СНБ он успел всего несколько часов. Какой-то «доброжелатель» осуществил массовую рассылку непристойных фотографий Тиберга по адресам правительства и крупнейших шведских СМИ. На этих фотографиях голый Тиберг демонстрировал свои гениталии и совершал прочие непристойности. Какие-то лица украли эти снимки с сайта знакомств для гомосексуалистов и отправили работодателям Тиберга.

    Удержать происшествие в секрете не удалось и разгорелся скандал. Уже назначенный было рабочий визит Тиберга в Норвегию в последнюю минуту пришлось отменить. Сам Тобиас Тиберг оправдывался: «Это старые фотографии из моего аккаунта на сайте знакомств. Я должен был сообщить о них, но не сделал этого».

    Оправдания не помогли – сам премьер-министр Ульф Кристерссон обвинил Тиберга в безответственности. Кристерссон выяснил, что компрометирующие снимки были сделаны ранее 2019 года, но Тиберг их в свое время не удалил. «С тех пор ему поручали несколько различных должностей в госорганах. Например, он был послом Швеции на Украине», – негодует Ульф Кристерссон. По его мнению, поведение Тиберга могло «представлять угрозу безопасности страны», поскольку он сам дал повод себя опозорить. А что, если бы его начали шантажировать, угрожая обнародованием компромата?

    В результате Тобиасу Тибергу пришлось подать в отставку: не потому что он гомосексуалист, а поскольку наплевательски относился к мерам безопасности, превратив себя в потенциальную жертву шантажа. В правительстве заговорили, что, мол, СНБ место проклятое, ведь предшественник Тиберга, вместо которого он был назначен, тоже ушел оттуда со скандалом. Хенрик Ландерхольм забыл секретные документы на территории учебного заведения – и когда это выяснилось, ему пришлось Совет по национальной безопасности покинуть.

    Но если история с Ландерхольмом дальнейшего развития не получила, то в случае с Тибергом немедленно заподозрили «русский след».

    Авторитетный шведский эксперт по безопасности Патрик Оксанен объявил, что тут наверняка не обошлось без вездесущих российских спецслужб.  В обоснование своей точки зрения Оксанен приводит тот факт, что порочащие Тиберга письма были отправлены с почтового сервиса ProtonMail, обладающего функцией шифрования сообщений.

    А кто может пользоваться этим сервисом, созданным, кстати, сотрудниками Европейской организации по ядерным исследованиям? Разумеется, только российские спецслужбы, это и младенцу понятно. «В этом скандале больше всего заинтересована Россия», – утверждает шведский эксперт. По его словам, коварство россиян не знает границ – они специально отправили фотографии не только в правительственные учреждения, но и в прессу, чтобы гарантировано добить несчастного Тиберга.

    Правда, если уж всерьез искать за этой историей происки иностранных держав, то скорее уж можно заподозрить китайцев. Ведь срамные фотографии были украдены с приложения для гей-знакомства Grindr, принадлежавшего китайской компании. Но нет, Оксанен считает, что Россия с помощью этого скандала хочет заставить премьера Кристерссона закрыть Совет национальной безопасности, как окончательно себя скомпрометировавший.

    Хотя, конечно, пакость Тибергу мог устроить кто угодно – да хотя бы один из тех геев, с которыми он в свое время переписывался.

    А вскоре эта история получила трагическое продолжение. Через некоторое время шведская Полиция безопасности (SaPo) провела обыск в доме некоего высокопоставленного сотрудника МИДа, мужчины возрастом за пятьдесят – имя его до сих пор не сообщается. Через несколько часов после этого обыска он был найден мертвым – по информации издания Expressen, мужчина совершил самоубийство. Министерство иностранных дел Швеции подтвердило факт гибели своего работника, но не более того.

    Однако подробности, которые так хотели скрыть в МИДе, вскоре начали выплывать. Оказывается, накануне его гибели этого мужчину не только обыскали, но и арестовали по подозрению в шпионаже. Вскоре его отпустили из-за недостатка улик, но обвинения не сняли. Сразу после освобождения дипломат обратился за медпомощью и подал заявление в полицию о насилии и со стороны сотрудников спецслужб.

    Несмотря на уверения членов SaPo, что арест и обыск прошли спокойно, свидетели происшествия утверждают, что все было совсем не так. Несколько человек в масках взломали двери квартиры дипломата, кричали на него и нанесли ему побои. Именно пережитый им психологический шок, судя по всему, и стал причиной суицида. Что напрочь убивает версию о «шпионаже» – уж шпионы-то отличаются куда большей психологической устойчивостью.

    Сотрудники шведского МИДа на условиях анонимности рассказали, что они очень расстроены из-за кончины своего коллеги. Один из них плакал и сказал: «Они убили его».

    По сообщениям СМИ, арест дипломата был связан с интимными гомосексуальными фотографиями Тобиаса Тиберга и его поспешной отставкой. Подробности не проясняются, но можно сделать вывод о том, что SaPo заподозрила покойного в том, что именно он осуществлял рассылку писем с фотографиями, сокрушивших карьеру Тиберга. Другими словами, как подозревают в Полиции безопасности, этот сотрудник МИДа был российским агентом, выполнявшим операцию по дискредитации Тиберга.

    Но тут за покойного заступился такой закоренелый русофоб, как бывший премьер-министр, экс-глава Министерства иностранных дел Карл Бильдт, человек, известный своей ненавистью к России. Бильдт сообщил, что очень ценил покойного, поскольку тот был «очень талантливым, квалифицированным и ценным сотрудником».

    Провожали покойного отнюдь не как человека, на которого пала тень шпионажа. В здании Министерства иностранных дел прошла минута молчания. На панихиде некоторые коллеги умершего плакали. По словам сотрудников, в министерстве сейчас царит паническая атмосфера. «В правительственной канцелярии и практически парализованном МИДе раздаются громкие крики о том, что ответственность за смерть дипломата несет руководство министерства. По мнению анонимных чиновников, руководство министерства не обеспечило своему сотруднику должной поддержки.

    Все вышеперечисленное кажется каким-то трагифарсом. Но эти события закономерны для Швеции, где много лет разгоняют антироссийскую шпиономанию. Власти и СМИ внушили шведам, что российские разведчики могут таиться буквально за каждым углом. Тень подозрений может пасть на любого.

    Скажем, недавно это несчастье выпало священникам православной церкви, построенной в 2019-22 гг в шведском городе Вестерос (примерно в 80 км к западу от Стокгольма). Этот небольшой деревянный храм принадлежит Русской православной церкви и был освящен в честь Казанской иконы Божьей Матери. Община в Вестеросе не очень крупная, но туда приезжают на службы из других городов, в том числе из Стокгольма, где нет большого православного храма.

    Мирная жизнь вестеросского храма продлилась очень недолго. В Полиции безопасности заподозрили, что эта церковь якобы является «опорным пунктом» для российских шпионов, собирающих информацию о промышленной и транспортной инфраструктуре Швеции и об учениях местной армии. Шведские «безопасники» утверждают, что Вестерос может быть интересен российской разведке потому, что там располагаются промышленные предприятия компаний ABB, Bombardier, Westinghouse Atom, Peab, ICA Handlarnas.

    Полиция безопасности не обнаружила прямых доказательств «шпионажа» священников, выразив по данному поводу одно только лишь «подозрение». Однако подозрений хватило, чтобы агентство по поддержке религиозных общин лишило церковь в Вестеросе субсидий, полагавшихся ей по закону.

    Так или иначе, но в SaPo считают, что храм Казанской иконы Божьей Матери потенциально является хорошим прикрытием для тайной деятельности. В феврале 2024-го в SaPo прямо заявили, что священник храма в Вестеросе контактировал с человеком, который, по мнению шведской спецслужбы, является сотрудником внешней разведки РФ. В свою очередь, посол России в Стокгольме Сергей Беляев, комментируя распространяемые вокруг церкви слухи, напомнил, что в свое время власти Вестероса сами же и предложили для строительства церкви именно этот участок, хотя изначально представителям РПЦ он не понравился.

    В апреле 2025-го в горсовете Вестероса с подачи правительства предложили принудительно выкупить землю, на которой построено здание храма. В обоснование этой идеи вестеросские политики указывают, что церковь находится всего в трехстах метрах от городского аэропорта. Неподалеку находятся и местные водоочистные сооружения тоже, по мнению шведов, представляющие интерес для россиян. Председатель муниципального совета Стаффан Янссон пообещал в ближайшее время провести заседание на предмет принудительного изъятия храмовой земли.

    В заключение стоит привести еще одну показательную историю. С августа 2022-го со шведских автотрасс начали массово исчезать видеокамеры, служащие для контроля скорости проезжающих автомашин – пропало более сотни приборов. Пропаганда со страниц СМИ обвинила в этих кражах «агентов Москвы» – якобы они потом переправляют камеры в Россию, где их монтируют на боевые беспилотники. Когда же полиция поймала воров, один из них рассказал, что на него якобы вышли двое россиян и угрожая ему с семьей расправой, заставили складировать украденные камеры у него дома. «Они не были шведами, они являлись русскими. Они говорили гневно и ругались по-русски», – заявлял подозреваемый.

    Но затем полиция вскрыла в телефоне задержанного его переписку с соучастниками по кражам – а там они как раз глумились над предположениями о «русском следе» и хвастались друг перед другом, кто сколько зарабатывают на краденом. Оказалось, что видеокамеры продавались через социальные сети за наличные – по тысяче крон за штуку. «Чертовски крутой бизнес», – радовались преступники. А сказку о угрозах расправы от «русских агентах» пойманный вор выдумал специально, чтобы облегчить степень своей вины в глазах правосудия.

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