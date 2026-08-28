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Головин: «Единая Россия» обеспечит комплексную поддержку старшего поколения
В Народной программе «Единой России» закреплены меры по всесторонней помощи пожилым гражданам, включая медицинское обслуживание, адаптацию городской среды и систему долговременного ухода, заявил герой России, член Высшего совета «Единой России» Владислав Головин.
Партия «Единая Россия» планирует обеспечить комплексную поддержку пенсионеров. Ключевые меры включают доступность медицинской помощи на дому, расширение возможностей для культурного досуга и развитие программ «Активное долголетие», следует из сообщения на сайте «Единой России».
«Забота о старшем поколении – особый пункт Народной программы. Мы понимаем, насколько важно обеспечить достойную жизнь каждому пожилому человеку в нашей стране. Граждане добросовестно трудились, развивали нашу страну, прошли нелёгкие годы. Настало время проявлять нашу заботу о них», – подчеркнул член Высшего совета партии, Герой России Владислав Головин.
Головин добавил, что особое внимание уделяется развитию системы долговременного ухода за пожилыми людьми, которые частично или полностью потеряли способность к самообслуживанию.
«Система долговременного ухода помогает компенсировать эти ограничения. Поэтому очень важно обеспечить заботу, наши пенсионеры обязательно должны чувствовать поддержку государства», – заявил Головин.
В программе партии также прописано обеспечение устойчивого роста пенсий темпами не ниже уровня инфляции. Кроме того, разрабатываются механизмы повышения прожиточного минимума пенсионеров при различных факторах изменения динамики потребительских цен.
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