Головин: «Единая Россия» обеспечит комплексную поддержку старшего поколения

Программу ЛДПР по ипотеке поддержали более 350 тыс. россиян

Более 350 тыс. россиян поставили подписи в поддержку программы ЛДПР по ипотеке

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщили в ЛДПР, более 350 тыс. россиян уже поставили подписи под программой «Народная ипотека» со ставкой 3%, которая стала частью обращения партии к президенту Владимиру Путину «Миллион подписей для Президента».

Инициатива предусматривает возможность приобрести жилье молодым специалистам до 35 лет, работникам бюджетной сферы, студентам и гражданам, планирующим стать родителями, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил: «ЛДПР требует дать людям реальную возможность покупать жилье, а не жить всю жизнь в кредитной кабале. Купить на 6 млн рублей в новостройке можно только маленькую квартиру, где большую семью разместить трудно. Да и распространялась она только на тех, у кого уже есть дети. При том, что в год мы на это тратили около 1,7 трлн рублей. У нас есть более эффективное решение: более низкая ставка, меньший первоначальный взнос, доступность для молодых, кто еще не успел родить».

По плану партии кредит по новой программе должен выдаваться на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке, а также на строительство дома. В ЛДПР предлагают снижать ставку по ипотеке с появлением каждого нового ребенка, а для многодетных семей полностью обнулять ее.

Отвечая на вопрос о финансировании, в партии заявляют о необходимости направить на «Народную ипотеку» средства, которые сейчас идут на поддержку семей мигрантов, переключив их на поддержку российских семей.

Сбор подписей продолжается по всей стране и на официальном сайте ЛДПР, после достижения отметки в миллион голосов обращение обещают передать президенту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру финансов Антону Силуанову предложение о запуске федеральной программы льготной «Народной ипотеки» под 3%.

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене пеней и штрафов по кредитам для женщин в декрете и о дифференцированных ипотечных ставках для семей с детьми.