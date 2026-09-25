Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?0 комментариев
Грузинские силовики задержали присягнувших ИГ боевиков
Двум гражданам Грузии предъявили обвинения в участии в ИГ
Правоохранительные органы Грузии привлекли к ответственности двух местных жителей, которые вступили в ряды запрещенной террористической организации и хранили дома боеприпасы с гранатами.
Прокуратура Грузии предъявила двум задержанным гражданам обвинение во вступлении в иностранную террористическую организацию «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в России), передает РИА «Новости».
Следствие контртеррористического центра установило, что злоумышленники принесли присягу лидеру группировки и готовились выполнять любые поручения. Во время обыска в доме одного из фигурантов силовики изъяли ручную гранату, патроны и предметы с символикой боевиков.
Уголовное дело расследуется сразу по двум статьям местного кодекса. Подозреваемым вменяют участие в иностранной террористической ячейке, а также незаконное приобретение и хранение взрывных устройств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае силовики задержали в Панкисском ущелье троих сторонников «Исламского государства».
Ранее Служба госбезопасности Грузии обезвредила в Аджарии связанную с террористами ячейку.
В июле грузинские спецслужбы поймали подозреваемого в подготовке диверсий гражданина.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ