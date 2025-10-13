Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
В Аджарии задержаны связанные с «Исламским государством» граждане Грузии
Трое граждан Грузии, которые были связаны с «влиятельными лидерами «Исламского государства*», задержаны Службой госбезопасности в Аджарии в понедельник, заявил первый замруководителя СГБ Лаша Маградзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Задержанным грозит 17 лет тюрьмы за «вступление в иностранную террористическую организацию и содействие в террористической деятельности», сказал он на брифинге.
По его словам, задержанные в Аджарии трое граждан Грузии «поддерживали связи с находящимися за пределами Грузии влиятельными лидерами «Исламского государства*», по указаниям которых в террористических целях создали группировку – «джамаат»».
Лаша Маградзе отметил, что задержанные проповедовали «радикальную экстремистскую идеологию, планировали организовать нелегальное прибытие в Грузию влиятельных членов «Исламского государства», создав условия для их размещения, а также оказывать логистическую поддержку и использовать территорию Грузии в транзитных террористических целях».
СГБ изъяла в рамках этого дела большое количество огнестрельного оружия, взрывчатки и другие важные доказательства террористической деятельности задержанных.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ