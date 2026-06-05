Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Иностранцы заинтересовались российским беспилотным вертолетом В-200
Новый беспилотный вертолет В-200 российского производства вызвал большой интерес у иностранных партнеров, в частности среди представителей стран Юго-Восточной Азии, сообщил директор по маркетингу компании «Аэромакс», разработавшей вертолет, Степан Друганин.
О растущем интересе к новой разработке сообщил директор по маркетингу компании «Аэромакс» Степан Друганин на полях международной выставки HeliRussia 2026, передает ТАСС. По его словам, аппарат пользуется спросом у иностранных покупателей.
«Сейчас завершаются летные испытания В-200. В августе планируем запустить беспилотный вертолет в эксплуатацию. Первые три борта уже под контрактом и будут переданы клиенту», – рассказал Друганин. Он добавил, что сейчас ведутся переговоры с партнерами из Юго-Восточной Азии, которые проявляют значительный интерес к модели.
Представитель компании-разработчика подчеркнул, что большая часть компонентов В-200, включая электронику и комплексы управления, создана в России. Беспилотник предназначен для доставки грузов весом до 200 килограммов в труднодоступные районы.
Модель специально адаптирована для работы в суровых условиях Крайнего Севера. В частности, вертолет может эффективно применяться для снабжения запасными частями буровых, нефте- и газодобывающих установок.
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