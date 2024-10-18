Главный конструктор объяснил необычный облик нового российского беспилотника

Конструктор рассказал об уникальных технических особенностях нового российского беспилотника

Tекст: Вера Басилая

Конструктор объяснил, что новый беспилотник представляет «помесь вертолета и самолета» вертикального взлета и посадки. По его словам, такой аппарат очень востребован в труднодоступных регионах России, где невозможна доставка на следующий день или через час.

«Мы с вами живем в Москве. И если что-то хотим купить в интернете, то нам доставят товар в пункт выдачи на следующий день. В России множество удаленных территорий, где подобная система не работает. Она возможна технически и теоретически, опять же с помощью вертолетов, но цена доставки будет космической. А ведь людям необходимо чувствовать постоянную связь с большой землей. Возможность ежедневно получать то, что необходимо для жизни. … самой острой потребностью оказалась регулярная, ежедневная доставка в труднодоступные населенные пункты грузов весом 100-200 кг. Скоропортящиеся продукты, запчасти, бытовые товары», – перечислил Рубцов.

По его словам, населенные пункты, куда требовалась такого рода доставка, чаще всего не оснащены ВПП, иногда там нет ничего.

«То есть заказчикам требуется аппарат вертикального взлета и посадки, способный приземляться там, где нет аэродрома», – добавил разработчик.

Он добавил, что такого рода летательные аппараты смогли появиться только в последние несколько лет благодаря скачку научно-технического прогресса.

«Например, нашу схему вертикального взлета и посадки невозможно реализовать с помощью двигателей внутреннего сгорания (ДВС), только на электрических. А они, в свою очередь, требуют таких источников тока, которые появились только в последние годы», – объяснил конструктор

Рубцов подчеркнул, что недавно появились и сами подобные двигатели со столь высокими характеристиками удельной мощности. При этом высоковольтную электрическую силовую установку в авиации в России и вовсе не использовали.

Ранее Рубцов рассказал об экспериментальных двигателях для нового российского беспилотника и главной проблеме при его разработке.

Транспортная беспилотная авиационная система (БАС) С-76 – разработка ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в ГК «Ростех». Первый опытный образец представлен на прошедшем в августе форуме «Армия-2024».

Беспилотник оснащен гибридной силовой установкой, сочетает в себе преимущества самолета и вертолета. Предназначен для перевозки грузов массой до 200 кг в радиусе до 500 км, способен взлетать и садиться на небольшие площадки вертолетным способом, идти по маршруту полностью автоматически. В данный момент проходит испытания. Предполагается, что производство первых серийных машин начнется в 2028 году.