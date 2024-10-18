Разработчик рассказал об экспериментальных двигателях для нового российского БПЛА

Конструктор рассказал о главной проблеме при разработке нового российского беспилотника

Tекст: Вера Басилая

«На аппарате установлены несколько силовых установок, все они экспериментальные и сейчас проходят испытания вместе с С-76. В первую очередь на С-76 стоит восемь подъемных электрических двигателей. Они поднимают аппарат в воздух и сажают его», – пояснил Рубцов.

По его словам, двигатель целиком отечественный, разработки ЦИАМ им. Баранова совместно с передовой инженерной школой «Моторы будущего» при Уфимском авиационно-техническом университете. Также российскими специалистами разработан блок управления этим двигателем, который показал хорошие рабочие характеристики и подтвердил надежность.

«Разработчик блоков управления электродвигателем ООО НПФ «Вектор» – малое инновационное предприятие при Московском энергетическом институте. Именно благодаря профессионализму и самоотдаче сотрудников НПФ «Вектор» во многом получилось достичь таких высоких удельных показателей подъемной силовой установки», – добавил конструктор.

По его словам, аккумуляторные батареи также собирают в России, и единственное, что в них пока импортное – это сами ячейки, которые планируют заменить на российские к 2030 году в кооперации с Росатомом.

Рубцов рассказал, что в беспилотнике стоит маршевый, включающийся после подъема, роторно-поршневой двигатель, который также создается в Уфе, он прошел предварительные испытания, предстоят работы по его сертификации.

«Главные проблемы были связаны как раз с электрической силовой установкой. Характеристики двигателя, который мы хотим получить, на грани возможностей современной науки и техники. Первые этапы создания электродвигателя были очень болезненными. Например, внезапно возникла проблема электромагнитной совместимости. Восемь электрических двигателей работают одновременно и создают мощнейшее электромагнитное поле. Помехи мешали и работе других систем аппарата, и его связи с внешним миром. Мы долгое время ничего не могли с этим поделать, это был настоящий тупик. Решить проблему удалось только с помощью коллег из Московского энергетического института», – рассказал разработчик.

Ранее Рубцов объяснил, почему беспилотные системы выгоднее автомобильных перевозок.

Транспортная беспилотная авиационная система (БАС) С-76 – разработка ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в ГК «Ростех». Первый опытный образец представлен на прошедшем в августе форуме «Армия-2024».

Беспилотник оснащен гибридной силовой установкой, сочетает в себе преимущества самолета и вертолета. Предназначен для перевозки грузов массой до 200 кг в радиусе до 500 км, способен взлетать и садиться на небольшие площадки вертолетным способом, идти по маршруту полностью автоматически. В данный момент проходит испытания. Предполагается, что производство первых серийных машин начнется в 2028 году.