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В ОАК рассказали о возможности качественного скачка в доставке грузов в России
Конструктор объяснил, почему беспилотные системы выгоднее автомобильных перевозок
Новая беспилотная система С-76 позволит снизить стоимость воздушной доставки грузов до 30% по сравнению с пилотируемой авиацией, заявил газете ВЗГЛЯД главный конструктор беспилотной авиационной системы (БАС) С-76 Евгений Рубцов.
«По нашим оценкам, С-76 и данная система в целом позволит снизить стоимость воздушной доставки грузов до 30% по сравнению с пилотируемой авиацией. И это очень много, ведь даже 5% сокращения расходов приводит представителей транспортных компаний в восторг. Это, в свою очередь, даст качественный скачок для развития всей системы доставки грузов в стране, лавинообразный рост рынка доставки, и грузоперевозок, и производства беспилотников», – заявил Рубцов.
Он рассказал, что многие критики беспилотных транспортных систем сравнивают их экономическую эффективность с автомобильным транспортом. В качестве примера приводится сравнение стоимости перевозки 1 кг груза на «Газели» и с помощью беспилотника, использование которого в этом случае проигрывает по цене.
«При этом упускается из виду важная деталь: автомобиль ездит по дорогам, на постройку которых были потрачены иногда десятки лет и сотни миллиардов рублей. Большие деньги нужны и для поддержания автотрасс в исправном состоянии», – подчеркнул конструктор.
По его словам, грузовик как транспортное средство само по себе дешевле беспилотника, но транспортная система «грузовик + дороги» существенно дороже системы «беспилотник + посадочные площадки».
Транспортная беспилотная авиационная система (БАС) С-76 – разработка ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в ГК Ростех. Первый опытный образец представлен на прошедшем в августе форуме Армия-2024.
Беспилотник оснащен гибридной силовой установкой, сочетает в себе преимущества самолета и вертолета. Предназначен для перевозки грузов массой до 200 кг в радиусе до 500 км, способен взлетать и садиться на небольшие площадки вертолетным способом, идти по маршруту полностью автоматически. В данный момент проходит испытания. Предполагается, что производство первых серийных машин начнется в 2028 году.