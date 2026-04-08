  Лента новостей
    Прибалтика умоляет об избавлении от украинских дронов
    Эксперт сказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана
    Медведев назвал победителя в конфликте США и Ирана
    Названы самые редкие и необычные имена новорожденных в Москве в 2026 году
    Иран согласился открыть Ормузский пролив на две недели
    Трамп заявил о «полной победе» над Ираном и о готовности возобновить удары
    Axios: Моджтаба Хаменеи настоял на перемирии с США
    Малайзия предупредила об угрозе провала переговоров США и Ирана
    NYT: Между США и Ираном сохранились основные противоречия
    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    8 апреля 2026, 11:22 • Новости дня

    Ученые предупредили о начале влияния корональной дыры на Землю

    ИКИ РАН: Воздействие корональной дыры на Землю будет слабым

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу ожидается слабое и кратковременное влияние корональной дыры на Землю, тогда как солнечная активность постепенно снижается до уровня 2022 года.

    Как передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, специалисты прогнозируют, что воздействие корональной дыры достигнет Земли только в пятницу.

    По предварительным данным, эффект от этого явления будет незначительным и быстро завершится.

    В лаборатории отметили, что на данный момент космическая погода остается спокойной, а геомагнитная обстановка не вызывает опасений. За последние сутки на Солнце наблюдалось небольшое оживление, были зарегистрированы несколько слабых вспышек, однако они не получили развития.

    По словам экспертов, основная примечательная деталь на последних снимках Солнца – очередная корональная дыра. При этом ученые подчеркивают, что в ближайшие дни ситуация не изменится, а следить за развитием событий пока не требуется. Фоновая активность Солнца продолжает снижаться и уже достигла уровня 2022 года.

    Ожидается, что заметная солнечная активность сохранится еще в течение нескольких лет, а с конца 2028 года начнется длительный период минимальной активности звезды.

    Накануне ученые предупредили о магнитных бурях на Земле 7 апреля.

    Ране ученые сообщили о гибели на Солнце самой яркой кометы года.

    6 апреля 2026, 07:28 • Новости дня
    Роскосмос назвал сроки сведения МКС с орбиты

    Роскосмос сообщил об окончательном сведении МКС с орбиты в 2030 году

    Роскосмос назвал сроки сведения МКС с орбиты
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сведение с орбиты Международной космической станции (МКС) по плану завершится в 2030 году, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Баканов сообщил, что сведение с орбиты Международной космической станции завершится в 2030 году, передает ТАСС.

     «В 2028 году, согласно последней достигнутой с NASA договоренности, мы начинаем закруглять работу по МКС и в 2030 году завершим ее сведение с орбиты», – заявил Баканов.

    Он отметил, что одновременно с этим к 2030 году должна появиться Российская орбитальная станция, которая станет самостоятельной национальной платформой для проведения научных экспериментов на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, согласно действующим соглашениям станция продолжит функционировать на орбите до 2028 года.

    Роскосмос оценил продолжительность сведения МКС с орбиты примерно в два с половиной года.

    Кононенко сообщил о планах продлить эксплуатацию МКС до 2030 года и использовать российский сегмент станции для развертывания первых модулей РОС.

    7 апреля 2026, 14:39 • Новости дня
    Космонавт Кононенко счел название планеты Земля географическим недоразумением

    Tекст: Мария Иванова

    После первого взгляда на планету из иллюминатора космонавт Олег Кононенко задумался о правильности названия Земли и образе планеты в сознании людей.

    Глава Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко поделился впечатлениями от полета на орбиту, передает ТАСС.

    «Когда я вывелся на орбиты, впервые выглянул в иллюминатор, то я увидел кусочек маленькой суши, который очень быстро пролетел. А дальше пошла лунная гладь. И вот первое ощущение было такое, что я понял, название Земли – это какое-то географическое недоразумение», – заявил он.

    Кононенко рассказал, что Земля перестала восприниматься им как шар из воды и камня и стала ощущаться как живое существо, из которого он вышел, чтобы увидеть планету со стороны. Этими размышлениями космонавт поделился на марафоне «Космос со „Знанием“», который проводится Роскосмосом и обществом «Знание» в рамках Недели космоса.

    Первая в истории России Неделя космоса проходит с 6 по 12 апреля 2026 года.  Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении в стране Недели космоса с 6 по 12 апреля начиная с 2026 года.

    В марте Герой России Олег Кононенко был назначен директором Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко стал первым человеком, проведшим тысячу суток на околоземной орбите.


    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    6 апреля 2026, 03:01 • Новости дня
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о масштабном участии работников госкорпорации в специальной военной операции, подчеркнув их вклад и самоотверженность.

    «Да, это очень важная тема. Я признателен каждому нашему сотруднику, который пошел на специальную военную операцию. Наших бойцов там сейчас 1 357 человек», – сказал он ТАСС.

    Баканов добавил, что Роскосмос сохраняет за сотрудниками, ушедшими на СВО, вакансии и помогает их родственникам с трудоустройством.

    «Мы максимально внимательно относимся к их судьбе, к их родственникам, к их тем вакансиям, которые освободились из-за того, что они ушли на СВО, мы их  сохраняем, мы в обязательном порядке храним до того, как они вернутся, помогаем родственникам с трудоустройством, детям с образовательными учреждениями», –  рассказал глава Роскосмоса.

    Представители госкорпорации ранее отмечали, что более 500 работников отрасли активно участвуют в организации волонтерской помощи, а некоторые из них выезжают в воинские части на прифронтовую территорию.

    Всего свыше 100 тыс. работников ракетно-космической отрасли задействованы в волонтерской деятельности.

    По информации, озвученной Бакановым 12 апреля 2025 года, 342 сотрудника Роскосмоса были ранены во время участия в специальной военной операции, 105 человек погибли или числятся пропавшими без вести.

    Два добровольца из числа сотрудников госкорпорации удостоены звания Героя России, более 400 военнослужащих из числа работников отрасли получили государственные и ведомственные награды.

    Напомним, 6 апреля в России стартовала первая Неделя космоса, с наступлением которой космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос предложил оснастить свои объекты РЭБ и пассивной защитой. Кроме того, стало известно, что замглавы Минцифры Заренин заявил о намерении уйти добровольцем на СВО. Депутат челябинского парламента из списка Forbes ушел на СВО в 70 лет.

    5 апреля 2026, 21:15 • Новости дня
    В Дагестане произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища

    Tекст: Катерина Туманова

    Около 30 домов подтоплены водой из локальных прорывов дамбы Геджухского водохранилища в Дербентском районе Дагестана, сообщили в оперативных службах.

    «В результате частичных прорывов на дамбе водохранилища произошло подтопление 28 жилых домов. Все население эвакуировано», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

    При негативном развитии ситуации в зоне затопления могут оказаться четыре населенных пункта, где расположены более 3 тыс. домов, а общее число жителей превышает 20 тыс. человек.

    Позднее в пресс-службе МЧС России уточнили, что сотню жителей из подтопленных населенных пунктов удалось эвакуировать.

    «На данный момент, по предварительной информации, в поселке Мамедкала подтоплено 28 домов и эвакуировано 100 человек. В мкр. Михайловка в том же поселке происходит подтопление улиц», – заявили в ведомстве.

    В регионе продолжается ухудшение погодных условий: новая волна ливневых дождей вызвала повторные подтопления домов, обесточивание электроподстанций и перебои с транспортным сообщением. Власти Дагестана в связи с этим ввели режим чрезвычайной ситуации в более чем десяти муниципалитетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экстренные отключения света затронули 139 населенных пунктов Дагестана. около 800 домохозяйств эвакуировали в Дагестане из-за наводнения. В селе Кирки Дагестана после оползня нашли тело женщины, еще один мужчина получил травмы.


    6 апреля 2026, 23:15 • Новости дня
    Экипаж миссии «Артемида II» достиг рекордно удаленной от Земли точки

    Tекст: Катерина Туманова

    Экипаж «Артемиды II» во время полета удалится от Земли на расстояние 252 760 миль (406 777 км), астронавты проведут шесть часов, исследуя Луну, а пока они на пути к спутнику Земли и уже устанавливают рекорды.

    «Четверо астронавтов миссии НАСА «Артемида II» в понедельник достигли самой удаленной точки, в которой когда-либо бывал человек с Земли, совершив полет по траектории в гравитационной сфере влияния Луны, которая вскоре приведет их на затененную обратную сторону спутника Земли», – передает Reuters.

    В понедельник астронавты должны были достичь максимального расстояния от Земли, примерно 252 760 миль, что примерно на 4 105 миль (6 606 км) превышает рекорд, установленный Джимом Ловеллом и его экипажем «Аполлона-13» за последние 56 лет.

    Затем они облетят вокруг обратной стороны Луны, наблюдая за ней с высоты примерно 4 тыс. миль (6 437 км) над ее затемненной поверхностью.

    Серия миссий стоимостью в несколько миллиардов долларов направлена на то, чтобы вернуть астронавтов на поверхность Луны к 2028 году раньше Китая. А также  обеспечить долгосрочное присутствие США там в течение следующего десятилетия, построив лунную базу, которая послужила бы испытательным полигоном для потенциальных будущих миссий на Марс.

    Полет к Луне погрузит экипаж в темноту и приведет к кратковременным отключениям связи, поскольку Луна блокирует от глобальной сети массивных антенн радиосвязи, которую НАСА использует для общения с экипажем. Полет продлится около шести часов, в течение которых астронавты с помощью профессиональных камер сделают подробные снимки Луны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космическая миссия «Артемида II» стартовала с космодрома во Флориде с экипажем из четырех астронавтов на борту. Вскоре астронавты сообщили о запахе гари из туалета на корабле миссии США к Луне. А после починки глава миссии США к Луне сообщил о новой проблеме с туалетом на корабле Orion.

    7 апреля 2026, 04:04 • Новости дня
    Баканов рассказал о создании малогабаритного реактора для Луны

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские специалисты приступили к совместной разработке малогабаритного атомного реактора для работы на поверхности Луны, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    По его словам, проект реализуется в тесном сотрудничестве с Курчатовским институтом, а также с ведущими специалистами Росатома и Роскосмоса.

    «Именно с Курчатовским институтом, с Михаилом Валентиновичем Ковальчуком, с Росатомом, со структурами Росатома этот проект реализуем», – рассказал он ТАСС.

    По словам Баканова, пока не все вопросы решены, но есть календарный график реализации.

    «Эти технологии уже есть, не в полной мере, может быть, отработаны для того, чтобы говорить о том, чтобы их запускать сегодня на Луну, но тем не менее в этом направлении мы с ними очень тесно работаем», – сказал глава Роскосмоса.

    Баканов добавил, что реактор разрабатывается с учетом специфики эксплуатации на поверхности Луны, где потребуется автономный и надежный источник энергии для будущих миссий и станций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баканов сообщал, что работа над созданием Российской орбитальной станции идет параллельно с сохранением участия России в программе МКС как минимум до 2028 года. Первый модуль РОС запустят в 2028 году. Роскосмос планирует развернуть первую ядерную электростанцию на Луне в ближайшие годы как основу для будущих лунных баз.

    6 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с началом первой Недели космоса

    Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с началом Недели космоса

    Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с началом первой Недели космоса
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Роскосмоса

    Tекст: Катерина Туманова

    Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Андрей Федяев и Сергей Микаев поздравили россиян с орбиты с началом Недели космоса и рассказали о некоторых ее событиях на Земле.

    «Поздравляем вас с началом Недели космоса. Это огромное событие не только для ракетно-космической отрасли, но и для всей нашей страны», – заявил Кудь-Сверчков, отметив внимание государства к космической сфере и объявление президентом страны Владимиром Путиным Недели космоса.

    Сергей Микаев добавил, что проведение Недели космоса в год 65-летней годовщины полета человека в космос – символично.

    «Юрий Гагарин навсегда вписал свое имя в историю человечества, проложив людям дорогу к звездам. Слоган Недели космоса – «Будущее за теми, кто смотрит вверх». Именно оттуда, из бескрайних просторов Вселенной человечество черпает вдохновение для новых открытий и свершений», – добавил космонавт.

    Андрей Федяев, в свою очередь, сообщил, что всю неделю, от Калининграда до Камчатки и Курильских островов пройдут десятки образовательных, культурных и памятных мероприятий.

    «В российских театрах и кинотеатрах пройдут показы спектаклей и фильмов о космосе. Космонавтике и роли нашей страны в освоении внеземного пространства будет посвящен урок из цикла «Разговоры о важном», – сказал Федяев.

    Напомним, в конце декабря 2025 года стало известно, что президент России Владимир Путин ввел в России ежегодную Неделю космоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос сообщил о запуске лунной электростанции к 2036 году. Эксперт Айрапетян сравнил жизнь на марсианской базе с освоением целины.

    6 апреля 2026, 09:14 • Новости дня
    Баканов заявил о дискриминации союзников России при доступе к МКС

    Tекст: Мария Иванова

    Россия из-за нынешних правил МКС не может пускать на станцию космонавтов из всех дружественных стран, признал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    О сложностях сотрудничества по программе МКС глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал ТАСС. Он подчеркнул, что нынешняя правовая конструкция станции фактически ограничивает круг стран, чьи космонавты могут попасть на орбиту.

    «Тут еще в чем нюансы. Правовая конструкция вокруг Международной космической станции заключается в том, что из игроков, помимо Российской Федерации, есть еще Штаты, Япония, Евросоюз и Канада. И у нас есть ряд серьезных стран-партнеров, дружественных нам стран, которые хотели бы запустить своих космонавтов на МКС. И мы готовы подготовить этих космонавтов, реализовываем данные программы. Но потом нам партнеры говорят: «Космонавта или астронавта из этой страны мы не пустим». Происходит определенная дискриминация», – сказал Баканов.

    Он добавил, что после развертывания Российской орбитальной станции Россия, по его словам, не станет ни у кого запрашивать разрешения на участие партнеров.

    Баканов заверил, что все государства, с которыми Роскосмос сотрудничает и которые захотят подготовить своего космонавта, смогут сделать это и затем отправить его на российскую станцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сведение с орбиты Международной космической станции завершится в 2030 году. Первый модуль Российской орбитальной станции будет развернут в 2028 году. Россия планирует участвовать в эксплуатации МКС как минимум до 2028 года.

    7 апреля 2026, 10:31 • Новости дня
    Синоптик предупредил о предстоящих снегопадах и сильной гололедице в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В конце недели москвичей ждет первая волна арктического холода с переходом дождя в снег, временным снежным покровом и опасной гололедицей на дорогах.

    О надвигающейся смене погоды сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. «Снегопады придут в Москву на 3 дня! Образуется снежный покров! На дорогах – сильнейшая гололедица!», – предупредил синоптик.

    По его данным, в среду циклон закачаает в Центральную Россию первую порцию арктического холода, и дожди начнут переходить в мокрый снег. К утру ожидается от 0 до плюс 2, днем – не выше плюс 3–5.

    В четверг осадки перейдут в снегопады, на земле появится временный снежный покров высотой один–два сантиметра, который сохранится до субботы. Ночью прогнозируется от минус 2 до плюс 1, днем – от 0 до плюс 3.

    В пятницу снег сохранится, на дорогах сформируется сильная гололедица толщиной до 15–20 миллиметров, ночью ожидается от 0 до минус 3, днем – от 0 до плюс 3. В субботу влияние циклона ослабеет, смешанных осадков станет меньше и они пройдут лишь местами при температуре от минус 2 плюс 1 ночью до плюс 5 днем.

    В воскресенье синоптическая картина изменится: ожидается облачная погода с прояснениями и местным небольшим дождем, под утро от 0 до плюс 3, днем до плюс 7, снежный покров растает. На следующей неделе, по оценке Тишковца, весна вернет позиции и станет теплее климатической нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в феврале в своем Telegram-канале написал о сильнейшем снегопаде зимы в Москве с ростом высоты сугробов до 87 сантиметров.

    На сайте Гидрометцентра ранее сообщалось о вероятности в Москве облачной погоды, небольших осадков в виде снега и мокрого снега, а также гололедицы и температуры до плюс двух градусов.

    7 апреля 2026, 07:06 • Новости дня
    Баканов рассказал, как Крикалев едва не пострадал на орбите

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Герой России и Советского Союза, космонавт и заместитель генерального директора Роскосмоса Сергей Крикалев, в свой второй полет находившийся на МКС с мая 1991 г. по март 1992 г., почти стал «жертвой неразберихи», заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

    Баканов рассказал о непростой ситуации, в которой оказался космонавт Сергей Крикалев во время своего второго полета на МКС в период с мая 1991 года по март 1992 года, передает ТАСС. По словам Баканова, в этот период шёл распад Советского Союза, создавались новые государственные органы и институты, и в условиях неразберихи на Крикалева буквально могли забыть.

    Баканов отметил: «Страшная трагедия при развале Родины происходила. И, понятное дело, что новые государственные органы, новые государственные институты создавались. Вот эта неразбериха и вопрос принятия ответственности за те или иные решения. И когда эти органы сформированы не были, как раз человек в это время и находился на орбите».

    Несмотря на сложные обстоятельства, Крикалев сумел сохранить свой статус легендарной личности в российской космонавтике. Баканов подчеркнул, что Крикалев продолжает работать на благо отечественного космоса и активно помогает молодым специалистам в отрасли.

    По словам главы Роскосмоса, авторитет Крикалева очень высок среди новых поколений космонавтов. Баканов выразил надежду, что его опыт и знания будут максимально переданы молодым сотрудникам, которые только начинают свой путь в космосе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герой Советского Союза и Герой России космонавт Сергей Крикалев был назначен специальным представителем президента России по международному сотрудничеству в сфере космоса.

    Замглавы Роскосмоса и спецпредставитель президента Сергей Крикалев на пресс-конференции заявил о продолжающейся утечке воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» на МКС.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о дискриминации союзных стран при доступе их космонавтов на МКС и о планах принимать их на будущей Российской орбитальной станции.

    6 апреля 2026, 00:53 • Новости дня
    Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололеда

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы на дорогах в ночные и утренние часы, режим продлится до четверга, сообщили в Гидрометцентре России.

    Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 09.00 по московскому времени в воскресенье, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

    «В период до 09.00 мск в Москве действует желтый уровень, он связан с гололедицей, которая ожидается на отдельных участках дорог в ночные и утренние часы», – сообщил представитель ведомства.

    На территории Московской области желтый уровень сохранится до 18:00 четверга, 9 апреля.

    Собеседник агентства напомнил, что желтый уровень считается средним по шкале опасности и обозначает потенциально опасные погодные условия. В этот период автомобилистам рекомендуется проявлять особую осторожность на дорогах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичам пообещали прохладную погоду с осадками на следующей неделе. Синоптик Тишковец спрогнозировал снег с дождем в Москве на следующей неделе. Гидрометцентр спрогнозировал аномально высокие температуры в России летом.

    7 апреля 2026, 12:29 • Новости дня
    Ученые предупредили о магнитных бурях на Земле 7 апреля

    Tекст: Мария Иванова

    Магнитная обстановка на Земле в целом останется спокойной, но на 7 апреля ожидаются слабые и средние бури при сохраняющейся низкой вспышечной активности Солнца.

    По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, космическая погода на 7 апреля оценивается как спокойная, при этом прогнозируются слабые и средние магнитные бури. За прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась в зеленой зоне, вспышечная активность была низкой.

    Ученые сообщили, что всплеск солнечной активности 4–5 апреля, когда за двое суток произошло более 30 вспышек, в том числе четыре события уровня M, завершился без заметных последствий. Несмотря на расположение источника вспышек в центре солнечного диска, ни одна из них не сопровождалась выбросом вещества в сторону Земли.

    В лаборатории отмечают, что активный период закончился: график вспышек почти выровнялся, а активные области на Солнце частично разрушились и ушли с линии Солнце–Земля. «Если применять ситуацию к лунной миссии (к которой сейчас поневоле всё приходится применять), то рисков для оставшихся четырех суток полёта не видно», – подчеркивают специалисты.

    Геомагнитная активность остается лишь слабо повышенной из-за несколько завышенной скорости солнечного ветра, которая достигает около 500 км/с при норме 300–400 км/с, но при этом не выходит за пределы зеленой зоны. В последние часы скорость ветра снижается, следом падают геомагнитные индексы, а прогнозы остаются благоприятными. По словам ученых, визуально ситуация напоминает очередное затишье после всплеска, что стало типичным сценарием для первой половины текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН прогнозировала на 7–9 апреля спокойный период с уровнем геомагнитной активности до 3 баллов.

    6 апреля 2026, 09:33 • Новости дня
    Баканов заявил о множестве космических «суперсил» у России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия присутствует во всех сегментах развития космонавтики, а также продвигает перспективные технологии, необходимые для освоения дальнего космоса, у нее много космических «суперсил», сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Баканов заявил, что Россия активно участвует в развитии всех направлений космонавтики и обладает множеством космических «суперсил», передает РИА «Новости».

    По его словам, страна представлена во всех ключевых сегментах – от ракетостроения до спутниковых технологий, а также располагает собственными космодромами, включая Восточный.

    В числе приоритетных направлений Баканов выделил создание постоянных источников энергии на базе атомных технологий. Он подчеркнул, что подобные электростанции могут дать России уникальное преимущество в исследовании дальнего космоса, обеспечив бесперебойную работу двигателей и энергию на других планетах.

    Глава Роскосмоса отметил, что освоение космоса – это исполнение мечты о будущем, а для реализации этих целей на Земле создаются необходимые технологии. В ближайшее время россияне продолжат получать привычные сервисы благодаря спутниковым системам: телевидение, связь, навигацию и точную метеорологию, сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о планах развернуть первый модуль Российской орбитальной станции в 2028 году.

    Роскосмос планирует развернуть первую ядерную электростанцию на Луне в ближайшие годы как основу для будущих лунных баз.

    Баканов анонсировал запуск российской низкоорбитальной группировки связи с конца 2025 года для расширения покрытия по всей территории страны.

    7 апреля 2026, 13:07 • Новости дня
    Гидрометцентр предупредил о дожде, штормовом ветре и подъеме рек в Дагестане

    Tекст: Мария Иванова

    На территории Дагестана со среды ожидаются сильные дожди с грозами, штормовой ветер и подъем уровня воды в реках до опасных отметок, предупредили в Гидрометцентре.

    В Дагестане со среды по воскресенье ожидается серия опасных погодных явлений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Гидрометцентр.

    В службе уточнили: «Ожидается... сильный дождь (в горных районах сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег), ливневый дождь, гроза, ветер порывами 22-27 м/с; на реках подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема». По прогнозу, стихия затронет регион днем и до конца суток 8 апреля, а также с 9 по 12 апреля.

    Синоптики предупреждают, что обильные осадки и сильный ветер могут привести к резкому повышению уровня воды в реках и сходу селей. Особенно опасная ситуация ожидается в горных районах, где не исключены камнепады.

    В конце марта и начале апреля Дагестан уже пострадал от непогоды: были зафиксированы массовые подтопления, перебои с водоснабжением и электроэнергией. В ряде населённых пунктов людей эвакуировали из затопленных домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от аномальных осадков в Дагестане.

    В Дагестане свыше 4 тыс. человек эвакуировали из зоны возможного затопления после аварии на Геджухском водохранилище.

    После прошедших ливней в республике более тысячи домов оказались подтоплены, были разрушены мосты и дороги.

    7 апреля 2026, 10:59 • Новости дня
    РАН: Российские ученые планируют найти следы жизни на Венере

    Tекст: Мария Иванова

    Российская миссия «Венера Д» во второй половине 2030-х годов должна проверить гипотезу о древней воде и возможной жизни на Венере, заявил вице-президент РАН Сергей Чернышев.

    Во второй половине 2030-х годов российские ученые планируют заняться поиском следов жизни на Венере в рамках проекта «Венера Д», передает ТАСС. О планах сообщил вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев на заседании президиума РАН, посвященном космическим исследованиям.

    «В части планетных исследований будет сосредоточено основное внимание на исследованиях Венеры. Научные данные позволяют предположить, что примерно 3 млрд лет назад на поверхности Венеры была вода и даже успела появиться жизнь», – сказал он.

    Чернышев отметил, что сейчас на Венере воды и жизни нет, однако могут быть обнаружены их следы, в том числе сложные органические соединения. Для этого в 2036 году планируется реализация проекта «Венера Д», который включит орбитальный и посадочный аппарат, а также зонды, способные парить в атмосфере планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые в рамках миссии «Венера-Д» проверят наличие биомаркеров примитивной жизни в облачных слоях и на поверхности планеты. Решение о создании новой автоматической станции для исследования Венеры на уровне национального космического проекта закрепили в нацпроекте «Космос».

    Ранее президент РАН Геннадий Красников допустил существование необычных форм жизни в атмосфере Венеры.

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Прибалтика умоляет об избавлении от украинских дронов

    В Прибалтике начинают понимать, насколько сильно их подставила Украина – тем, что атаковала российскую территорию через воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии. Прибалтийские государства теперь проводят учения по борьбе с БПЛА и настойчиво требуют от киевского режима больше не повторять подобных вторжений. Там явно услышали и российские предупреждения по этому поводу. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

