Баканов анонсировал появление крупного инвестора в ракетостроении

Tекст: Денис Тельманов

О планах по привлечению крупного частного инвестора в ракетостроение сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

Баканов отметил, что государственная корпорация работает над созданием ракеты с возвращаемой первой ступенью и уже достигла определенных договоренностей о появлении крупного инвестора в этой сфере.

Он подчеркнул, что вовлечение частного бизнеса в предоставление пусковых услуг стало новым направлением взаимодействия между Роскосмосом и коммерческими компаниями. Это позволит усилить технологический потенциал отечественной космической индустрии и расширить спектр услуг на рынке запусков.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня, его основной темой стало обсуждение ценностей роста в многополярном мире. В рамках форума работают специальные площадки, посвященные инновациям, национальным брендам и развитию различных отраслей экономики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о начале реализации задач национального проекта по освоению космического пространства. Президент России Владимир Путин утвердил национальный проект «Развитие космической деятельности РФ».

Проект тяжелой ракеты-носителя с кислородно-водородной ступенью «Ангара-А5В» планируют завершить к 2030 году, что на четыре года раньше срока.