Синоптик спрогнозировал возвращение майского тепла в Москву

Синоптик Леус пообещал возвращение майского тепла в Москву
После резкого арктического похолодания воздух в столичном регионе вновь начнет прогреваться, достигнув к концу следующей недели комфортных 17 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Апрель в столичном регионе начался с аномально теплой погоды, когда в первые четыре дня месяца средняя температура превышала норму на пять-девять градусов. Однако затем последовало арктическое вторжение, опустившее показатели ниже нормы, пишет в своем Telegram-канале Михаил Леус.
«Сегодня погодный маятник начал движение в обратную сторону – после полудня температура в Москве уже преодолела вчерашний максимум, а к финалу новой рабочей недели он вернет температуру к первомайским отметкам», – сообщил синоптик.
В воскресенье ожидается улучшение погоды и рост температуры до 11-13 градусов тепла. Влияние антициклона принесет прояснения, небольшие дожди возможны лишь в Новой Москве и на юге области. В понедельник температура продолжит расти, достигнув 12-14 градусов, осадков не предвидится.
Во вторник столицу заденет циклон, что приведет к плотной облачности, небольшим дождям и понижению температуры до 10-12 градусов. В среду, несмотря на сохранение влияния циклона, Москва окажется в его теплой части, и воздух прогреется до 14-16 градусов.
В четверг и пятницу погоду будет определять барический гребень. Он принесет ясное небо и прекращение осадков, благодаря чему солнечные лучи смогут прогреть воздух до 15-17 градусов, что характерно для начала мая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики пообещали москвичам наступление майского тепла в конце апреля.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов анонсировал потепление до 19 градусов в начале мая.