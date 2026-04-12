Российские детекторы засекли БПЛА «Марсианин» с искусственным интеллектом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские детекторы дронов «Тень» могут выявлять беспилотные летательные аппараты «Марсианин» с искусственным интеллектом, которые начали использовать ВСУ, передает ТАСС. В компании-разработчике пояснили, что «Марсианин» оснащен цифровым Wi-Fi с передатчиком MIMO 2х2, работающим в нестандартных диапазонах от 2 000 до 2 300 ГГц или от 3 300 до 3 800 ГГц. Специалисты отметили, что детектор «Тень-V4» технологически готов к обнаружению такого типа БПЛА, что подтверждается практическими данными с фронта.

В устройстве реализован полный сценарий выявления дронов, использующих цифровые Wi-Fi-каналы. Разработчики подчеркнули, что возможность обнаружения подтверждена непосредственно на боевых позициях.

Ранее, 8 апреля, мэр Горловки Иван Приходько сообщил о начале использования ВСУ дронов «Марсианин» для ударов по городу. Разработчики «Тени» уточнили, что этот беспилотник не является украинской разработкой, а его производство, вероятно, налажено в США или одной из стран Евросоюза.

В результате удара вражеского дрона по гражданскому автобусу в этом городе пострадали четыре мирных жителя.

Ранее российские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы захватили новейший украинский аппарат с интеллектуальным наведением.