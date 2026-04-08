ВСУ начали применять дроны с ИИ «Марсианин» в атаках на Горловку

Tекст: Алексей Дегтярёв

Приходько сообщил о резком ухудшении обстановки в городе за последние двое суток, передает РИА «Новости».

По его словам, противник начал активно применять беспилотники нового типа под названием «Марсианин», которые управляются ИИ, имеют крейсерскую скорость до 300 километров в час и не фиксируются средствами радиоэлектронной борьбы и дрон-детекторами.

По его словам, системы защиты не способны их обнаруживать заблаговременно. Во вторник в 22.00 мск одна из атак была направлена на промышленное предприятие Горловки.

В результате обстрела пострадала третья городская больница, у нее выбито остекление. Весь прилегающий район также оказался без окон, а проездные дороги, включая центральную, засыпаны. За прошедшие сутки ранены четыре человека.

Ранее в апреле в ходе атак ВСУ на Горловку повреждения получили два объекта гражданской инфраструктуры.