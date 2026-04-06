Пушилин заявил о семи пострадавших за день от атак ВСУ мирных гражданах

Tекст: Катерина Туманова

«Семь мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии», –сообщил в Max-канале он.

По данным Пушилина, в Ворошиловском районе Донецка в результате атаки ударного БПЛА ВФУ были ранены женщины 1948, 1949 и 1958 годов рождения, а при повторной атаке пострадал корреспондент «МИЦ Известия» Евгений Быковский.

Мужчина 1994 года рождения в Марьинке городского округа Донецк при подрыве на мине ПФМ-1 «Лепесток» получил ранения средней тяжести, а в Украинске Красноармейского муниципального округа при атаке ударным БПЛА ВФУ была ранена женщина 1989 года рождения, ее травмы врачи оценили как средней тяжести.

Также Пушилин сообщил, что на трассе Селидово – Украинск из-за атаки ударного БПЛА ВФУ ранения получил мужчина 1976 года рождения.

«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления!» – добавил он.

Кроме того в ДНР повреждены пять жилых домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры в Ворошиловском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки.

