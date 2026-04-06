ВСУ применили графитовые бомбы против энергосистемы ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские войска применили графитовые бомбы при атаке на энергетические объекты Донецкой народной республики 5 апреля, передает ТАСС.

В штабе обороны республики уточнили, что при разрыве в воздухе такие боеприпасы выбрасывают тонкие графитовые нити, вызывающие замыкания на линиях электропередачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, энергетики ДНР восстановили свет у части почти 500 тыс. жителей, обесточенных в результате ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре.

Украинские боевики в ходе беспрецедентной атаки на энергосистему республики повредили Зуевскую и Старобешевскую теплоэлектростанции.

В Донецкой народной республике ввели режим чрезвычайной ситуации после массированной атаки беспилотников на эти объекты энергетической инфраструктуры.