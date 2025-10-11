При ударе ВСУ дроном по автобусу в Горловке ранены четыре человека

Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.4 комментария
В результате атаки беспилотника на гражданский автобус в Горловке ранены четыре человека, тяжело пострадал хирург местной больницы, у него ампутированы рука и нога, сообщил мэр Иван Приходько.
В результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по гражданскому автобусу в Горловке ранены четыре мирных жителя, сообщил в Telegram-канале Приходько.
По словам мэра, среди пострадавших – хирург местной больницы, который получил тяжелое ранение, у него травматическая ампутация руки и ноги.
Приходько уточнил, что пострадавший врач на протяжении десяти лет работал в больнице, практически не покидая операционный стол.
Ранее Приходько сообщал, что в жилом массиве «Комсомолец» в Горловке автобус маршрута № 2 получил повреждения после удара беспилотника ВСУ.
В результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника в Горловке погиб мужчина.