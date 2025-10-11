Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.2 комментария
ВСУ нанесли удар по автобусу с гражданскими в Горловке
ВСУ нанесли удар дроном по городскому автобусу в Горловке
В жилом массиве «Комсомолец» в Горловке автобус маршрута № 2 получил повреждения после удара беспилотника ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько.
Гражданский автобус подвергся атаке беспилотника Вооруженных сил Украины в Горловке на территории ДНР, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
На опубликованных Приходько фотографиях видно серьезно поврежденный автобус с выбитыми стеклами. В салоне и снаружи транспорта заметны следы крови.
Ранее водитель погиб при ударе ВСУ по машине в Белгородской области.
До этого мужчина погиб в Горловке в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника.