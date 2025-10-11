  • Новость часаБритания и США провели воздушную операцию у границ России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп разорвал «тарифное перемирие» с Китаем
    Американист: Угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком
    Британия и США провели воздушную операцию у границ России
    Столтенберг раскрыл, как Байден обзывал Зеленского
    Подполье сообщило о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом
    Вучич выразил разочарование условиями поставок российского газа Сербии
    Столтенберг дал характеристику Путину
    Одессу перевели на генераторы после взрывов
    Стало известно, чем занимается Асад в России
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    52 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    27 комментариев
    11 октября 2025, 18:01 • Новости дня

    ВСУ нанесли удар по автобусу с гражданскими в Горловке

    ВСУ нанесли удар дроном по городскому автобусу в Горловке

    Tекст: Вера Басилая

    В жилом массиве «Комсомолец» в Горловке автобус маршрута № 2 получил повреждения после удара беспилотника ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько.

    Гражданский автобус подвергся атаке беспилотника Вооруженных сил Украины в Горловке на территории ДНР, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

    На опубликованных Приходько фотографиях видно серьезно поврежденный автобус с выбитыми стеклами. В салоне и снаружи транспорта заметны следы крови.

    Ранее водитель погиб при ударе ВСУ по машине в Белгородской области.

    До этого мужчина погиб в Горловке в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника.

    10 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    Ушаков сообщил об уступках России на переговорах в Анкоридже

    Ушаков: Россия в Анкоридже пошла навстречу Киеву

    Ушаков сообщил об уступках России на переговорах в Анкоридже
    @ ALEXANDER NEMENOV/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе переговоров на Аляске Россия пошла на определенные уступки Киеву, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    На переговорах, прошедших в Анкоридже, российская сторона выразила готовность к уступкам по вопросам урегулирования ситуации на Украине, передает «Коммерсант».

    Юрий Ушаков отметил, что президент России Владимир Путин открыто заявил о возможных шагах навстречу и определенных уступках. Ушаков подчеркнул: «Мы там пошли на определенные уступки, прямо скажу. Наш президент готов пойти на это».

    По словам помощника президента, эти шаги со стороны Москвы требуют ответной работы США с Евросоюзом и Киевом. Ушаков уточнил, что уступка или шаг навстречу связаны с тем, что американцы должны получить определенные действия от европейских и украинских партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что работа по урегулированию конфликта на Украине будет строиться на принципиальных положениях, обсуждавшихся на Аляске.

    Заместитель главы МИД Сергей Рябков отметил, что значительная часть достигнутого ранее прогресса после переговоров в Анкоридже была утрачена из-за позиции европейских стран.

    Однако позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что импульс к урегулированию ситуации на Украине, заданный в Анкоридже, сохраняется.

    Комментарии (40)
    10 октября 2025, 22:16 • Новости дня
    Зеленский обвинил мэра Киева в ударах ВС России по ТЭЦ
    Зеленский обвинил мэра Киева в ударах ВС России по ТЭЦ
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил о неэффективной защите киевских ТЭЦ, дав понять, что проблема не только в работе систем ПВО, но и в действиях городских властей.

    Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с защитой объектов энергетики Киева от атак дронов, раскритиковав не только противовоздушную оборону, но и руководство города, передает Lenta.ru.

    В частности, Зеленский рассказал, что недоволен уровнем защиты ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

    «Мы не можем использовать ракеты Patriot против дронов. Какие могут быть вопросы к мэру? Я мог бы сейчас сказать, что думаю об этом всем, но не буду, потому что война у нас у всех одна. Поэтому я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать», – заявил глава киевского режима.

    Он отметил, что вопрос защиты энергетических объектов не ограничивается наличием систем ПВО, поскольку военные не могут применять ракеты Patriot против беспилотников. При этом Зеленский воздержался от прямых обвинений в адрес мэра Киева Виталия Кличко, однако подчеркнул, что некоторые лица не способны эффективно выполнять свои обязанности.

    Заявление Зеленского прозвучало на фоне слухов об отсутствии должной защиты киевских ТЭЦ от дронов. В ответ городские власти сообщили, что все объекты обеспечены необходимой защитой первого этапа по требованиям Генштаба.

    Ранее Зеленский объяснил провал работы ПВО Украины неблагоприятными погодными условиями.

    В Киеве оказалось парализовано движение общественного транспорта из-за перебоев с электричеством и массового скопления людей на станциях метро.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях с подачей электричества и воды после взрывов в городе.

    Минобороны России заявило о массированном ударе возмездия по энергетической инфраструктуре Украины.

    Комментарии (16)
    11 октября 2025, 11:13 • Видео
    Зачем Зеленскому «Томагавки»

    Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 09:58 • Новости дня
    Подполье сообщило о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом

    Взрыв на НПЗ под Харьковом ранил десятки иностранных военных

    Подполье сообщило о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом
    @ Sergii Kharchenko/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночного взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве были тяжело ранены десятки иностранных военных, присутствовавших на объекте, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В ночь на 11 октября на нефтеперерабатывающем заводе в городе Чугуев Харьковской области прогремел мощный взрыв, передает РИА «Новости».

    По информации координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, на территории завода ВСУ в течение нескольких дней накапливали топливо, военную технику, а также размещали личный состав и иностранных специалистов по управлению дронами и артиллерией.

    Лебедев заявил: «Ночью произошел взрыв в НПЗ. Со среды ВСУ аккуратно и тайно наполнялиемкости НПЗ. Этой ночью было несколько взрывов по приведенному резерву, в том числе по иностранным специалистам управления роями дронов и артиллеристов».

    В результате взрыва, по данным подполья, около 58 иностранных военных с тяжелыми ранениями были срочно вывезены из Чугуева. Среди пострадавших, уточнил Лебедев, находились как специалисты НАТО, так и украинские военнослужащие.

    Ранее Лебедев отмечал, что вокруг города в ангарах скапливалась техника, а на территорию завода регулярно завозили большие партии личного состава. По его информации, готовилась попытка прорыва со стороны ВСУ.

    Напомним, накануне подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ под Черниговом.

    Подполье в тот же день заявило о разрушении завода по сборке БПЛА в Полтаве.

    А днем ранее подполье доложило об уничтожении вооружения и специалиста НАТО в Одесской области.

    Комментарии (9)
    11 октября 2025, 13:03 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 95 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 89 528 беспилотников, 631 ЗРК, 25 460 танков и других бронемашин, 1 598 боевых машин РСЗО, 30 364 орудия полевой артиллерии и миномета, 43 694 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ОПК Украины.

    Днем ранее ВС России поразили портовые сооружения ВСУ.

    Комментарии (2)
    10 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    Зеленский объяснил провал ПВО Украины плохой погодой
    Зеленский объяснил провал ПВО Украины плохой погодой
    @ Yuliia Ovsiannikova/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Системы противовоздушной обороны Украины за ночь сбили на 20–30% меньше целей из-за сложных погодных условий, заявил Владимир Зеленский.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский объяснил снижение эффективности украинской противовоздушной обороны в ночное время неблагоприятными погодными условиями, передает RT.

    По его словам, из-за метеоусловий украинским расчетам ПВО удалось сбить на 20–30% меньше воздушных целей, чем обычно. «И я думаю, что именно это дало такой эффект», – заявил Зеленский.

    Ранее Минобороны заявило, что ВС России нанесли массированный удар возмездия по энергетике Украины. Владимир Зеленский заявил о массовых отключениях света на Украине.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях с подачей электричества и воды после взрывов в городе.

    Комментарии (10)
    11 октября 2025, 14:59 • Новости дня
    Столтенберг раскрыл, как Байден обзывал Зеленского

    Столтенберг: Байден назвал Зеленского «занозой в заднице» на саммите НАТО

    Столтенберг раскрыл, как Байден обзывал Зеленского
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Джо Байден во время саммита НАТО в Вильнюсе в неформальной беседе назвал Владимира Зеленского «занозой в заднице», заявил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Столтенберг в своих мемуарах рассказал, что во время саммита НАТО в Вильнюсе Байден в неформальной беседе назвал Зеленского «занозой в заднице», пишет РБК.

    «Президент Байден сидел рядом со мной за большим столом. Он наклонился ко мне и сказал: «Как мы говорим в Америке, он [Зеленский] – заноза в заднице», – вспоминает экс-генсек НАТО

    По словам Столтенберга, это прозвище прозвучало в момент обсуждения итоговой декларации, поскольку американская сторона раздражалась разным восприятием поддержки Киева. Столтенберг отметил, что формулировки документа заранее обсуждались с Киевом, но Зеленский публично выразил недовольство тем, что формулировки допускают переговоры с Россией о членстве Украины в НАТО.

    В альянсе были удивлены позицией Киева. Некоторые партнеры блока настаивали на расширении поддержки Украины в декларации, а США даже рассматривали вариант убрать все пункты о поддержке Киева.

    Ранее экс-глава НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах назвал Сергея Лаврова элегантным дипломатом и грубияном.

    Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько раз называл Владимира Зеленского «гнидой».

    В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский стал предателем еврейского народа и превратился в «нациста».

    Президент России Владимир Путин назвал заявления Владимира Зеленского о возможных ударах по территории России крылатыми ракетами Tomahawk формой «понтажа».

    Комментарии (2)
    10 октября 2025, 19:44 • Новости дня
    Мэр Львова отказался включать отопление в городе из-за нехватки газа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Коммунальные предприятия Львова в ближайшие недели не смогут обеспечить отопление жилых домов из-за нехватки газа, сообщил мэр города Андрей Садовой.

    Он отметил: «Сейчас ситуация в стране такая, что в ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление», передает РИА «Новости». По словам Садового, на октябрь Львову выделили лимит в 8 млн кубометров газа из необходимых 18 млн. Мэр уточнил, что для полноценного прохождения отопительного периода в октябре городу не хватает еще 10 млн кубометров.

    В текущих условиях городские власти обеспечивают подачу тепла только в больницы и школы. Жителям Львова рекомендовано заранее подумать об альтернативных источниках обогрева.

    В пятницу Минобороны сообщило, что российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре украинских объектов.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов предупредил жителей о том, что грядущая зима окажется самой сложной с начала спецоперации на Украине, поскольку инфраструктура города постоянно восстанавливается после повреждений.

    Комментарии (9)
    11 октября 2025, 11:15 • Новости дня
    Жители Киева перекрыли дорогу из-за отключений света

    Жители Софиевской Борщаговки в Киеве перекрыли дорогу из-за отключений света

    Жители Киева перекрыли дорогу из-за отключений света
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Протестная акция с перекрытием дороги прошла в районе Софиевская Борщаговка в Киеве после двух суток отсутствия электроснабжения в домах.

    Жители Софиевской Борщаговки в Киеве перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электроэнергии, передает РИА «Новости»  со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    По словам участников акции, у них отсутствует свет уже двое суток. Организаторы подчеркивают, что перекрытие дороги – единственный способ привлечь внимание к проблеме.

    Ранее украинские СМИ сообщили о частичном блэкауте в Киеве, а также перебоях с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко отметил, что после взрывов ситуация с электроснабжением в столице остается сложной, и городские службы работают в усиленном режиме.

    Полиция усилила патрулирование, включая привлечение спецназа, для обеспечения порядка на фоне перебоев с электроснабжением. Для нужд депутатов Верховной рады и сотрудников кабмина к зданиям доставили биотуалеты и емкости с технической водой.

    Напомним, накануне в Киевской области введены экстренные отключения света после взрывов.

    К зданию Верховной рады в Киеве привезли биотуалеты из-за отсутствия воды.

    Как сообщили в Минобороны, Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по энергетической инфраструктуре на Украине.

    Между тем Владимир Зеленский объяснил провал работы украинской ПВО плохой погодой.

    Комментарии (16)
    10 октября 2025, 21:17 • Новости дня
    Дмитриев подтвердил помощь Мелании Трамп в возвращении российской девочки с Украины
    Дмитриев подтвердил помощь Мелании Трамп в возвращении российской девочки с Украины
    @ SHAWN THEW/EPA/

    Tекст: Денис Тельманов

    Супруга президента США Мелания Трамп оказала содействие в возвращении девочки на родину, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Мелания Трамп сыграла важную роль в возвращении российской девочки с территории Украины к своей семье, пишет ТАСС. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителя президента России по инвестициям Кирилл Дмитриев.

    В сообщении Дмитриев отметил: «В рамках своей большой гуманитарной деятельности Мелания Трамп также помогла одной российской девочке вернуться из Украины и воссоединиться с семьей». Он опубликовал этот пост вечером десятого октября.

    Ранее Мелания Трамп направила письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просила защитить украинских детей и подчеркнула важность международного сотрудничества в вопросах, касающихся детей. Президент России письменно ответил первой леди США, выразив готовность к личному взаимодействию по вопросам детей, находящихся в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США обеспечили возвращение к родителям восьми детей с Украины, которые были разлучены со своими семьями из-за боевых действий. В черный список украинского сайта включили данные мальчиков и девочек, которых обвинили в нарушении границы и покушении на территориальную целостность страны.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подвергла критике заявления Владимира Зеленского о возвращении несовершеннолетних с территории России на Украину, опровергнув указанные цифры.

    Комментарии (2)
    11 октября 2025, 11:56 • Новости дня
    Daily Express: Киев признал беспомощность перед новыми ракетами России
    Daily Express: Киев признал беспомощность перед новыми ракетами России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти на Украине обеспокоены модернизацией российских ракет, которые, по их словам, способны преодолевать западные системы ПВО и наносить удары на сотни километров, пишет издание Daily Express.

    Власти Украины выразили обеспокоенность из-за новых возможностей российских ракет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Daily Express. В издании отмечается, что «украинские официальные лица признают, что «революционное» усовершенствование российских ракет делает западные системы вооружения бессильными в борьбе за господство в воздухе». Подчеркивается, что ракеты, запускаемые Россией с суши, моря и воздуха, способны наносить разрушительный урон на расстоянии сотен километров.

    Журналисты отмечают, что после появления у Киева комплексов Patriot Россия провела серьезную модернизацию своих вооружений и изменила тактику применения ракет. В результате, как отмечает Daily Express, многие методы противодействия, которые применялись Украиной, стали неэффективными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Марочко заявил о слабых характеристиках украинских ракет «Фламинго» на фоне мощи российского ВПК. ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине. Российские войска также провели массированный удар возмездия по энергетической инфраструктуре Украины.

    Комментарии (5)
    11 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Безуглая раскрыла конфликты Ермака с Будановым и Федоровым
    Безуглая раскрыла конфликты Ермака с Будановым и Федоровым
    @ GIAN EHRENZELLER/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак оказался вовлечён в противоречия с руководителем украинской разведки Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и вице-премьером Михаилом Федоровым, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    Безуглая сообщила, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак находится в состоянии конфликтов с руководителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны на Украине Кириллом Будановым и вице-премьером Михаилом Федоровым, передает ТАСС. Депутат поделилась этой информацией в интервью журналистке Юлии Забелиной.

    Безуглая отметила, что «У Андрея Борисовича довольно сложный характер. У него есть ряд конфликтов, а у других есть ряд конфликтов с ним. В частности, среди этих конфликтов мы можем назвать Буданова и Михаила Федорова».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса Зеленского Ермак выступил с угрозами против России. Ермак и Сырский на русском языке обсуждали взятку Грэму. Ермак заявил о предстоящей реформе офиса Зеленского.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Марочко сообщил о рывке ВС России и заходе в Константиновку ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская армия, совершив рывок, вошла в Константиновку Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши военнослужащие совершили рывок с направления населенного пункта Предтечино по направлению населенного пункта Константиновка и вошли на окраины данного населенного пункта», – рассказал он РИА «Новости» сославшись на свои источники.

    По словам Марочко, ожесточенные бои идут на восточных окраинах Константиновки, поэтому говорить о закреплении российских бойцов пока рано.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли Часов Яр и за счет этого существенно продвинулись в сторону Константиновки. Российские военные уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении.

    Подразделения ВСУ, оказавшиеся у Клебан-Быкского водохранилища под Константиновкой в ДНР, были уничтожены российскими военными, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 04:35 • Новости дня
    Захарова посетовала на перепутанность фактов в голове спикера МИД Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания украинского коллеги Георгия Тихого, который заявил, что Украина готова к прекращению огня с Россией на время Олимпийских игр в 2026 году, тогда как Москва якобы «нарушала» ранее олимпийское перемирие.

    Захарова, комментируя Тихого, напомнила, что в 2009 году международная комиссия ЕС признала ответственным за развязывание конфликта на Южном Кавказе режим Михаила Саакашвили, а не Россию.

    «Поэтому именно преступное руководство Саакашвили нарушило олимпийское перемирие. Что касается «вторжения России на Украину во время олимпийского перемирия», то, видимо, у него вообще все в голове перепуталось», – приводит ТАСС слова дипломата.

    Захарова добавила, что Тихий продемонстрировал незнание фактов, когда обвинил Россию в «нарушении олимпийских перемирий».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что работу по урегулированию конфликта на Украине Россия будет строить на тех принципиальных положениях, которые были обсуждены на Аляске. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о ежедневном ухудшении позиций Украины на переговорах.

    При этом в ходе переговоров на Аляске Россия пошла на определенные уступки Киеву, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 18:28 • Новости дня
    В Узбекистане осудили мужчину за участие в спецоперации на стороне России

    Жителя Узбекистана, участвовавшего в СВО, приговорили к трем годам за наемничество

    Tекст: Денис Тельманов

    Пахтачийский районный суд Самаркандской области вынес приговор местному жителю, участвовавшему в боевых действиях на стороне России против Украины, приговорив его к лишению свободы.

    Как сообщает ТАСС, 27-летний мужчина из Узбекистана был признан виновным по статье о наемничестве за участие в боевых действиях на стороне России против Украины.

    Согласно материалам суда, в 2019 году он приехал в Россию на заработки, а в 2021 году был осужден в Челябинской области за незаконный оборот наркотиков и отбывал срок в колонии строгого режима.

    В 2024 году, по его словам, он согласился участвовать в военных действиях против Украины по предложению правоохранительных органов, рассчитывая на освобождение, получение российского гражданства и денежное вознаграждение.

    После освобождения мужчина прошел военную подготовку в Луганске и воевал в составе российских войск в Луганской, Запорожской, Херсонской и Курской областях, где получил ранение и был госпитализирован.

    Вернувшись в марте 2025 года в Узбекистан, он добровольно явился в отдел внутренних дел. Суд приговорил его к трем годам заключения по статье о наемничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канадец Дилан Мордант получил четырнадцать лет лишения свободы в колонии строгого режима в России за участие в боях на стороне ВСУ.

    Грузинский наемник Михаил Поладашвили признан виновным в наемничестве и приговорен к 14 годам строгого режима. Срок ареста британского наемника Хейдена Уильяма Дэвиса, взятого в плен в Донбассе, продлен по решению суда в Москве.

    Комментарии (2)
    10 октября 2025, 19:28 • Новости дня
    Сальдо сообщил о бегстве киевской «власти» с Херсонщины

    Сальдо заявил о переезде киевской администрации с Херсонщины в Николаев

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Владимир Сальдо отметил, что эвакуация граждан с правобережья Херсонской области не проводится, несмотря на уход администрации.

    О бегстве киевской администрации с правобережья Херсонской области в Николаев сообщил губернатор Владимир Сальдо, передает ТАСС. По его словам, они фактически покинули регион и скрываются теперь в Николаеве. По его словам, украинские чиновники не занимаются эвакуацией мирных жителей с подконтрольной им территории.

    «Киевская «власть» фактически покинула регион, скрываясь в Николаеве, и эвакуацией жителей не занимается», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удар ракетным комплексом «Искандер» по цеху производства беспилотников ВСУ в районе Херсона. Местные жители в Херсоне и Запорожье сообщают российским военным адреса домов, где прячутся подразделения ВСУ.

    В третью годовщину референдума о присоединении к России глава Херсонской области Владимир Сальдо отметил уверенность жителей в правильности решения о присоединении к России.

    Комментарии (0)
    Главное
    Министр обороны Бельгии допустил ввод войск в Брюссель до конца года
    Миршаймер: Улыбка Путина на «Валдае» говорит о скором завершении конфликта
    Эстония перекрыла дорогу через «Саатсеский сапог» из-за России
    Безуглая раскрыла конфликты Ермака с Будановым и Федоровым
    Сырский ликвидировал оперативно-стратегические группировки войск ВСУ
    В Финляндии арестовали футболиста после семи голов в матче
    В Москве погиб основатель школы итальянского языка Торелло

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп разорвал «тарифное перемирие» с Китаем

    Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные к уже действующим тарифам стопроцентные пошлины на китайские товары. Также он задумался о целесообразности встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС. Как полагают эксперты, угрозы Трампа могут или оказаться очередным «пшиком», или ознаменовать конец «тарифного перемирия». Какие факторы сыграли ключевую роль в решении Трампа и какого ответа ждать от Китая? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    • Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

      У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации