Российские войска захватили новейший интеллектуальный FPV-дрон ВСУ

Минобороны сообщило о нанесении массированного удара по Украине в ответ на теракты

Tекст: Мария Иванова

Целями удара стали конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цеха сборки ударных БПЛА, склады с вооружением и военной техникой ВСУ, а также центры подготовки летного состава, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В итоге все назначенные объекты поражены, отчитались в оборонном ведомстве.

Напомним, за прошлую неделю ВС России в ответ на атаки Киева нанесли пять групповых и два массированных удара.

Ранее Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Оборонное ведомство также раскрыло детали предыдущих массированных ударов по военным целям на Украине.