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Москвичей предупредили о снеге в воскресенье
Вильфанд сообщил о резком понижении температуры и снеге в Москве в выходные
В Московском регионе в воскресенье вечером ожидаются осадки в виде снега, который сохранится на газонах до середины следующей недели, а температура снизится на 14-15 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, майскую погоду сменит мартовская, температура понизится на 14-15 градусов в конце недели. Вильфанд отметил, что снег в воскресенье не будет интенсивным, но местами появится временный снежный покров, заметный на газонах в Москве и Подмосковье. На тротуарах он будет менее заметен из-за своей незначительности, передает РИА «Новости».
Температура воздуха на высоте 1000-1500 метров над землей будет около минус 10 градусов, что способствует образованию снега. Синоптик подчеркнул, что снежный покров в регионе сохранится, по крайней мере, до середины следующей недели.
Накануне метеорологи спрогнозировали, что в Москве с 6 по 8 апреля выпадет более 10 сантиметров снега, что будет сопровождаться слабоположительной температурой воздуха.
Как писала газета ВЗГЛЯД, температура воздуха в Москве 1 марта достигла рекордных значений, вошедших в пятерку самых высоких за это столетие. В дальнейшем синоптики ожидали понижение температуры на 8-10 градусов к четвергу и предсказывали небольшие дожди.