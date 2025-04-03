Москвичей предупредили о снеге в воскресенье

Вильфанд сообщил о резком понижении температуры и снеге в Москве в выходные

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, майскую погоду сменит мартовская, температура понизится на 14-15 градусов в конце недели. Вильфанд отметил, что снег в воскресенье не будет интенсивным, но местами появится временный снежный покров, заметный на газонах в Москве и Подмосковье. На тротуарах он будет менее заметен из-за своей незначительности, передает РИА «Новости».

Температура воздуха на высоте 1000-1500 метров над землей будет около минус 10 градусов, что способствует образованию снега. Синоптик подчеркнул, что снежный покров в регионе сохранится, по крайней мере, до середины следующей недели.

Накануне метеорологи спрогнозировали, что в Москве с 6 по 8 апреля выпадет более 10 сантиметров снега, что будет сопровождаться слабоположительной температурой воздуха.

Как писала газета ВЗГЛЯД, температура воздуха в Москве 1 марта достигла рекордных значений, вошедших в пятерку самых высоких за это столетие. В дальнейшем синоптики ожидали понижение температуры на 8-10 градусов к четвергу и предсказывали небольшие дожди.