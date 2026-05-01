Вучич опроверг слухи о создании ядерной бомбы в Сербии

Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживают необратимые изменения.4 комментария
Глава сербского государства Александр Вучич категорически отверг домыслы прессы о разработке ядерного оружия после договоренностей с российской госкорпорацией «Росатом».
Президент Сербии Александр Вучич назвал глупостью предположения боснийских СМИ о планах Белграда по созданию ядерного оружия. Об этом передает РИА «Новости». Поводом для слухов стала информация о передаче российской госкорпорацией «Росатом» радиоактивных изотопов сербской стороне.
«На этот вопрос мне настолько глупо отвечать, что нет слов. Мы пытаемся с несколькими хорошими специалистами в Институте ядерных наук «Винче» заниматься проблемами фармакологии, а они, наверное, думают, что кто-то создает ядерную бомбу», – заявил сербский лидер. Он добавил, что в мире много сумасшедших, а социальные сети активно распространяют подобную информацию.
Ранее «Росатом» сообщил о планах поставить в Сербию радиоактивные изотопы. Они необходимы для проведения неразрушающего контроля в важных отраслях промышленности. Вучич прокомментировал ситуацию на полях открытия тренажерного центра технической школы в Панчево, отвечая на вопросы журналистов о публикации издания Slobodna Bosna.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия ускоряет подготовку к строительству первой атомной электростанции. Александр Вучич выразил заинтересованность в присутствии госкорпорации «Росатом» на сербском рынке.