Синоптик Макарова исключила снег на майские праздники в Московском регионе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Макарова заявила, что снега в майские праздники в Московском регионе не ожидается, передает ТАСС. Она сообщила, что первого мая прогнозируются лишь небольшие дожди, а второго и третьего мая осадков не будет.

По словам Макаровой, «30 апреля ночью местами небольшие осадки, преимущественно мокрый снег. И днем 30 апреля небольшие осадки, дождь, мокрый снег. Первого мая преимущественно без осадков ночью, а днем местами небольшой дождь. И дальше, второго мая, ночью и днем без осадков. Третьего мая без осадков».

Синоптик также отметила, что небольшой дождь возможен только в начале следующей недели, четвертого мая. Она подчеркнула, что наблюдается явный тренд на улучшение погоды и уменьшение количества осадков, даже там, где они все же прогнозируются, они будут незначительными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Гидрометцентр предупредил о ночных заморозках в столичном регионе.

Ранее ведомство повысило уровень погодной опасности до оранжевого из-за шквалистого ветра.

Метеорологи ожидали образование временного снежного покрова высотой до семи сантиметров.