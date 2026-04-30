Остановка Крымского моста привела к массовой задержке поездов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пассажирские поезда «Таврия», курсирующие между полуостровом и материковой частью страны, выбились из графика, передает РИА «Новости».

«Вследствие временной остановки движения на Крымском мосту по состоянию на 8:00 мск остановлены поезда «Таврия», – сообщили в компании.

В направлении полуострова задерживаются пять составов. Поезд из Минеральных Вод в Симферополь отстает от расписания на четыре с половиной часа, а рейс из Петербурга в Евпаторию – на два с половиной. Также зафиксированы задержки трех поездов из Москвы в крымские города.

В обратном направлении с опозданием следуют три поезда в столицу. Составы из Евпатории и Севастополя задерживаются на три с половиной часа, а симферопольский рейс отстает на полчаса.

Представители перевозчика уточнили, что время опоздания может измениться. Начальники поездов оперативно информируют пассажиров об ожидаемом прибытии на станции по мере обновления данных.

