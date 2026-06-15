Иран: Атаки Израиля на Ливан должны прекратиться

Tекст: Алексей Дегтярёв

Аракчи провел серию телефонных переговоров со своими коллегами из Турции, Ирака и Египта, передает РИА «Новости».

В ходе бесед обсуждалась текущая ситуация на Ближнем Востоке и пути урегулирования конфликта.

«Аракчи в ходе этих телефонных разговоров указал на ответственность с США за реализацию соглашения, подчеркнув необходимость полного прекращения агрессии и дестабилизирующих атак режима на Ливан», – сообщил иранский МИД.

Ранее министр национальной безопасности Ирана Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение США и Ирана не накладывает на Израиль никаких обязательств.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил об открытии Ормузского пролива для разминирования.

Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявлял о предстоящем подписании меморандума о взаимопонимании с США 19 июня в Швейцарии.