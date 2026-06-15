Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.2 комментария
Иран: Атаки Израиля на Ливан должны прекратиться
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи потребовал полного прекращения израильских атак на ливанскую территорию и возложил ответственность за исполнение будущих договоренностей на США.
Аракчи провел серию телефонных переговоров со своими коллегами из Турции, Ирака и Египта, передает РИА «Новости».
В ходе бесед обсуждалась текущая ситуация на Ближнем Востоке и пути урегулирования конфликта.
«Аракчи в ходе этих телефонных разговоров указал на ответственность с США за реализацию соглашения, подчеркнув необходимость полного прекращения агрессии и дестабилизирующих атак режима на Ливан», – сообщил иранский МИД.
Ранее министр национальной безопасности Ирана Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение США и Ирана не накладывает на Израиль никаких обязательств.
До этого президент США Дональд Трамп сообщил об открытии Ормузского пролива для разминирования.
Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявлял о предстоящем подписании меморандума о взаимопонимании с США 19 июня в Швейцарии.