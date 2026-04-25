    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия Чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    25 апреля 2026, 22:42 • Новости дня

    Две мощные вспышки класса М произошли на Солнце

    Tекст: Денис Тельманов

    На Солнце 25 апреля были зафиксированы две мощные вспышки класса М, которые отличались разной продолжительностью и произошли в разных группах пятен.

    Как передает ТАСС, специалисты Института прикладной геофизики сообщили о двух вспышках класса М, зафиксированных на Солнце в субботу.

    Первая вспышка типа M1.3 была зарегистрирована в 10:59 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4423 (S05E27), ее продолжительность составила семь минут.

    Вторая вспышка класса M1.1 произошла в 17:30 по московскому времени в группе пятен 4424 (N17E38) и длилась десять минут.

    В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки подразделяются на пять классов: A, B, C, M и X.

    Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в десять нановатт на квадратный метр, при этом каждый следующий класс увеличивает мощность в десять раз.

    Подобные вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ИКИ РАН зафиксировал на Солнце двойную вспышку предпоследнего класса мощности. На левом краю светила произошел мощный синхронный взрыв класса M1.65.

    Через неделю после продолжительного спокойного периода ожидается очередной всплеск геомагнитной активности.

    23 апреля 2026, 10:25 • Новости дня
    Робот от Sony начал побеждать профессиональных игроков в настольный теннис

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в истории автономная машина с искусственным интеллектом начала обыгрывать элитных теннисистов в реальных матчах благодаря феноменальной скорости реакции в 20 миллисекунд.

    Автономный робот Ace, оснащенный искусственным интеллектом, передовыми датчиками и восьмишарнирным манипулятором, впервые в истории машин одержал победу над профессиональными игроками в настольный теннис по официальным правилам, пишет New Scientist.

    Руководитель проекта в швейцарском подразделении Sony AI Питер Дюрр отметил: «Игры долгое время служили ориентиром для ИИ, включая шахматы для Deep Blue, а также другие игры в более недавних прорывах, такие как AlphaGo».

    Разработчики подчеркивают, что предыдущие достижения искусственного интеллекта происходили в виртуальном пространстве, тогда как Ace соревнуется с людьми в реальном мире.

    Робот использует событийные датчики, фиксирующие изменения движения и яркости для точного отслеживания мяча. Его навыки формировались с помощью обучения с подкреплением в симуляции, где машина провела несколько тысяч часов.

    Аппаратное обеспечение позволяет роботу превосходить человека в скорости реакции. Задержка Ace составляет всего около 20 миллисекунд, в то время как спортсменам требуется порядка 230 миллисекунд. В ходе исследования робот сыграл с пятью элитными любителями и двумя профессионалами, уступив лишь в нескольких матчах. При этом машина не выдает своих намерений, но и не умеет читать язык тела соперника.

    Несмотря на отсутствие человеческого лица, робот смог удивить игроков способностью считывать вращение при подачах и отбивать мячи, отскочившие от сетки, чему его специально не обучали.

    В конце 2025 года и начале 2026 года Ace продолжил серию побед, обыграв еще нескольких профессионалов, включая игроков из топ-25 мирового рейтинга. Создатели уверены, что при дальнейших улучшениях робот сможет превзойти даже чемпиона мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пекинский стадион «Ледяная лента» примет масштабный спортивный турнир среди андроидов.

    Робот-гуманоид «Молния» выиграл пекинский полумарафон с результатом 48 минут.

    Антропоморфный робот H1 преодолел беговую дистанцию быстрее мирового рекорда человека.

    23 апреля 2026, 19:39 • Новости дня
    Фальков: C этого года студенты смогут учиться проектировать беспилотные автомобили

    Tекст: Ольга Иванова

    Отечественные высшие учебные заведения приступят к обучению студентов проектированию и эксплуатации современных беспилотных автомобилей, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

    Студенты российских университетов смогут освоить профессию создателя автономных мобильных систем, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал руководитель Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе профильного форума.

    «Начиная с этого года у нас появляется специальность, посвященная проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем. Раньше такого не было», – подчеркнул министр.

    Руководитель ведомства добавил, что технологический прогресс серьезно трансформирует рынок труда. В результате меняются сроки обучения и внутреннее наполнение образовательных программ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобрнауки Валерий Фальков призвал переосмыслить понятие высшего образования из-за кардинальных технологических перемен.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал увеличение числа бюджетных мест по робототехнике и электронике.

    Для внедрения новой образовательной модели ведомство подготовило проект соответствующих изменений в федеральный закон.

    25 апреля 2026, 13:43 • Видео
    Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    24 апреля 2026, 12:59 • Новости дня
    Ученые нашли на Камчатке рыбу с уникальным черепом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В изолированных водоемах на Камчатке обнаружена популяция рыб с необычным строением черепа, сформировавшимся за тысячелетия обособленной жизни.

    Российские исследователи выявили популяцию гольца с уникальными анатомическими особенностями в природном парке «Быстринский», передает Газета.Ru.

    Эти рыбы обладают строением черепа, ранее не встречавшимся у камчатских видов. Открытие сделали специалисты Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.

    Экспедиция, проходившая весной 2026 года, исследовала озера восточнее Ичинского вулкана. Каскад этих водоемов изолирован от реки Быстрая-Хайрюзовская непреодолимыми порогами. В небольшом озере Рыбном, имеющем ледниковое происхождение, обитает голец, живущий в изоляции с эпохи таяния ледников. За это время у популяции сформировались специфические черты: хрящевая пластина перед орбитами глаз и мощный боковой гребень на кости-подвеске.

    «Камчатка – это место, где эволюционные процессы происходят на наших глазах. Изолированные горные озера хранят популяции, не тронутые внешним влиянием на протяжении тысячелетий. Данные, полученные в ходе экспедиции, станут основой стратегии охраны редких видов в природном парке «Быстринский» и позволят выстроить системную работу по сохранению живой природы полуострова», – отметила и. о. ректора КамГУ Ольга Ребковец.

    Причины таких изменений пока изучаются. Ученые предполагают, что это может быть случайная мутация или адаптация для добычи донных беспозвоночных из ила. Ниже по ущелью, в озере Ночном, исследователи обнаружили другой вид – кокани, тугорослую жилую нерку, питающуюся зоопланктоном. Эта рыба также утратила связь с морем и достигает массы лишь до 200 граммов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исследователи КамГУ обнаружили популяцию рыб-каннибалов в камчатском озере Тополовое.

    На курильском острове Кунашир спасатели вернули в естественную среду обитания редкого краснокнижного ската.

    Ученые связали массовый выброс креветок в Приморье с воздействием токсичных микроводорослей.

    24 апреля 2026, 06:41 • Новости дня
    Ученые нашли останки гигантских осьминогов-кракенов в Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ученые реконструировали облик гигантских осьминогов, которые населяли Мировой океан десятки миллионов лет назад и по размеру соответствовали кракенам – мифическим чудовищам из морских легенд, следует из исследования, опубликованного в журнале Science.

    Ученые из Японии реконструировали внешний облик гигантских осьминогов, существовавших в Мировом океане десятки миллионов лет назад, передает РИА «Новости». Исследование опубликовано в журнале Science. Окаменелости, по оценкам, относятся к позднему меловому периоду и насчитывают от 100 до 72 млн лет.

    Согласно результатам работы, некоторые из этих древних осьминогов могли достигать длины от семи до 19 метров, что сопоставимо с размерами мифических кракенов. Исследователи отмечают: «При расчетной общей длине от семи до 19 метров эти осьминоги могут представлять собой самых крупных описанных беспозвоночных, соперничающих с современными им гигантскими морскими рептилиями».

    Восстановить внешний вид удалось, несмотря на то что мягкотелые беспозвоночные редко сохраняются в ископаемых отложениях. Реконструкция проводилась по клювам – твердым хитиновым челюстям, которые были обнаружены в хорошем состоянии.

    Анализ следов износа на челюстях позволил предположить, что древние осьминоги были высшими хищниками в своей экосистеме и охотились, в том числе, на плезиозавров и мозазавров. Асимметрия в износе свидетельствует о сложном поведении и развитом мозге, что, по мнению ученых, говорит о высоком интеллекте этих существ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японские ученые выяснили роль особой руки самцов осьминога при спаривании.

    Российские исследователи обнаружили на острове Русском кости древнего ихтиозавра.

    Палеонтологи в Канаде нашли останки тираннозавра с двумя детенышами в желудке.

    23 апреля 2026, 11:49 • Новости дня
    В Египте нашли гигантскую статую предположительно фараона Рамзеса II

    Tекст: Мария Иванова

    Египетские археологи раскопали в провинции Эш-Шаркия массивное изваяние длиной более двух метров, предположительно изображающее легендарного фараона Рамзеса II.

    Специалисты министерства туризма и древностей сообщили о важном открытии, передает РИА «Новости».

    «В ходе работ египетской археологической миссии высшего совета по делам древностей на объекте Телль-Фарун в районе Эль-Хусейния в провинции Эш-Шаркия была обнаружена большая статуя, у которой отсутствует нижняя часть, включая ноги и основу. Вероятно, на ней изображен фараон Рамзес II», – говорится в заявлении.

    Масса древнего артефакта составляет от 5 до 6 тонн, а длина достигает 2,2 метра. Исследователи выяснили, что монумент еще в античные времена перевезли из Пер-Рамзеса в Телль-Фарун для повторной установки в религиозном комплексе. Сейчас эксперты начали подготовку к масштабной реставрации.

    Рамзес II считается одним из величайших правителей Древнего Египта. Он находился у власти более 60 лет в XIII веке до нашей эры. За это время государство добилось серьезных военных успехов и значительно расширило свои территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, египтолог Виктор Солкин предрек скорое обнаружение огромного храма эпохи Рамзеса II в провинции Сохаг.

    Ранее в провинции Эль-Бухейра археологи нашли бронзовый меч этого фараона с именной табличкой.

    В центральной части страны исследователи раскопали руины жилых домов византийских монахов.

    24 апреля 2026, 08:12 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали мокрый снег и сильные ливни в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В начале следующей недели столицу накроют осадки в виде ливней и снега, температура воздуха ощутимо понизится из-за влияния североатлантического циклона.

    «Ливни, переходящие в заряды мокрого снега, пройдут в Москве в понедельник, за сутки выпадет до 10-15 миллиметров осадков, может появиться снежный покров», – сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

    В пятницу на Русскую равнину пришел обширный североатлантический циклон, приносящий арктический воздух. В Москве ожидается облачная погода с небольшими осадками, температура составит от пяти до восьми градусов тепла.

    В субботу выглянет солнце, воздух прогреется до 10 градусов. В воскресенье начнутся обложные дожди, выпадет до восьми литров воды на квадратный метр.

    В понедельник циклон развернется холодной стороной, температура не превысит пяти градусов. Во вторник ветер усилится до 15 метров в секунду, осадки перейдут в твердую фазу, в Подмосковье появится снежный покров высотой до пяти сантиметров. К концу апреля ожидается потепление до 10 градусов, снег растает, но на Первомай сохранится прохладная погода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Евгений Тишковец предупредил о надвигающихся на Москву снегопадах и сильной гололедице.

    24 апреля 2026, 08:08 • Новости дня
    Ученые из Китая нашли неизвестные ранее лунные минералы

    Tекст: Мария Иванова

    В образцах реголита, доставленных на Землю космическим зондом «Чанъэ-5», удалось открыть два ранее неизвестных науке химических соединения.

    Специалисты нашли два новых минерала в образцах, доставленных миссией «Чанъэ-5», передает ТАСС.

    Китайское национальное космическое управление присвоило этим природным химическим соединениям названия «магниевый чанъэит» и «церистый чанъэит».

    Зонд отправился в космос 24 ноября 2020 года со стартовой площадки Вэньчан. Спустя 23 дня аппарат успешно вернулся, собрав около двух килограммов лунной породы.

    Тщательный анализ полученных материалов позволил собрать важнейшие научные данные. В будущем эта информация поможет при возведении исследовательской станции на поверхности спутника нашей планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский космический аппарат «Чанъэ-6» с образцами лунного грунта успешно приземлился на Земле.

    Ранее космический зонд «Чанъэ-6» привез на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны.

    23 апреля 2026, 09:32 • Новости дня
    Китайские ученые создали цифровую модель эволюции Вселенной

    Tекст: Мария Иванова

    Разработанная за десять лет китайскими учеными суперкомпьютерная система в деталях воссоздала каждый этап формирования мироздания на протяжении 13,8 млрд лет.

    Команда исследователей Китайской академии наук успешно смоделировала процесс развития мироздания, передает ТАСС. Проект получил название «Цяньянь».

    Масштабная работа потребовала вычислительных мощностей передовых суперкомпьютеров и заняла более десяти лет. В результате специалисты сформировали массив данных объемом 13 петабайт.

    Ожидается, что новая высокоточная система станет важным инструментом для будущих исследований. Она окажет научную поддержку китайскому орбитальному телескопу CSST и космической обсерватории «Евклид» Европейского космического агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы составили крупнейшую в истории карту Вселенной.

    Китайские ученые разработали вычислительную систему с 2 млрд искусственных нейронов.

    Американские специалисты смоделировали на квантовом компьютере теоретический процесс разрушения пространства.

    23 апреля 2026, 13:03 • Новости дня
    В России представили проект космической обсерватории на базе кубсатов

    Tекст: Мария Иванова

    ГК «Геоскан» и Институт космических исследований РАН разработали концепцию распределенной солнечной обсерватории, которая обеспечит открытый доступ к данным космической погоды.

    Проект первой распределенной космической солнечной обсерватории на базе малых спутников представили на конференции «Технологии Геоскана», передает ТАСС.

    Группировка аппаратов типа «кубсат» будет размещена на низких околоземных орбитах и в точках Лагранжа для непрерывного мониторинга активности Солнца.

    «В мире есть ряд научных солнечных обсерваторий на базе сложных, многотонных спутников, однако доступ к работе с ними ограничен в силу различных причин. Мы же предлагаем создать дешевый инструмент с открытым допуском к наблюдательному времени, получаемым данным и аналитике. Благодаря этому ученые, студенты и школьники смогут легко изучать космические явления и ставить собственные эксперименты», – рассказал заведующий совместной лабораторией ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Сергей Кузин.

    Первым аппаратом системы станет кубсат на платформе «Геоскан 16U», оснащенный зеркальным телескопом, работающим в вакуумном ультрафиолетовом диапазоне. Обсерваторию планируется развивать за счет добавления новых инструментов и модернизации существующих.

    Руководитель отдела проектов малых космических аппаратов ГК «Геоскан» Александр Хохлов отметил, что кубсаты доказали свою эффективность как недорогие и простые в сборке научные спутники. Это позволяет быстро тестировать технологии на орбите и планировать сложные миссии, ранее недоступные частным компаниям в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые приступили к созданию малых спутников для наблюдения за вспышками на Солнце.

    Аппарат на базе платформы «Геоскан 16U» получил первые мультиспектральные снимки Земли.

    23 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    Мощная вспышка на Солнце прервала двухнедельное затишье

    Tекст: Мария Иванова

    На левом краю светила произошел мощный синхронный взрыв класса M1.65, сообщили ученые.

    Астрономы заметили резкий рост активности светила, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    «Действительно, растёт активность; тут уже, как говорится, без микроскопа видно», – отметили специалисты. Около восьми утра по московскому времени приборы зафиксировали вспышку класса M1.65.

    Это событие стало первым за две недели, предыдущий аналогичный выброс энергии наблюдался 9 апреля.

    Ученые уточнили, что вспышка оказалась двойной. На расстоянии около 1 млн километров друг от друга произошли два синхронных взрыва.

    В настоящее время явление оценивается как нейтральное для Земли. Однако левая активная область под номером 4420 продолжает стремительно увеличиваться в размерах.

    Из-за вращения Солнца эта зона постепенно смещается к центру диска. Эксперты предупредили, что при сохранении темпов роста она может начать представлять угрозу для нашей планеты уже в пятницу, создавая риск фронтальных ударов.

    Напомним, в ноябре прошлого года на Солнце зафиксировали мощную вспышку максимального класса интенсивности Х1.2.

    24 апреля 2026, 07:07 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачную и дождливую пятницу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега и до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    В пятницу в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и осадки в виде дождя и мокрого снега, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. Температура воздуха днем составит от плюс 5 до плюс 7 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7-12 метров в секунду.

    Ночью температура в столице может опуститься до минус 1 градуса. Атмосферное давление останется на уровне около 735 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье в пятницу ожидается от плюс 2 до плюс 7 градусов. Ночью в регионе возможны заморозки до минус 3 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики зафиксировали в Москве рекордное атмосферное давление. Высота снежного покрова на метеостанции МГУ достигла двадцати трех сантиметров. Роман Вильфанд сообщил о наступлении мокрого снега с гололедицей.

    23 апреля 2026, 08:10 • Новости дня
    Давление в Москве упало до рекордных значений 2015 года

    Tекст: Мария Иванова

    В столице зафиксирован суточный рекорд низкого атмосферного давления, показания барометров опустились до 727,6 миллиметра ртутного столба.

    Показатели атмосферного давления в столичном регионе обновили минимум 2015 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Из-за влияния тыловой части циклона в городе резко похолодало.

    «Суточный рекорд низкого атмосферного давления, установленный в 2015 году, побит в Москве в четверг, показания барометров опустились до отметки 727,6 мм ртутного столба», – уточнил синоптик.

    Температура воздуха в Москве составит от плюс трех до плюс пяти градусов, по области ожидается от плюс двух до плюс семи градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью 7-12 метров в секунду. Во второй половине дня давление начнет расти, а в пятницу существенных осадков не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года синоптики ожидали падение атмосферного давления в столице до 734 миллиметров ртутного столба. А в сентябре барометры наоборот зафиксировали в городе рекордный максимум в 765,9 миллиметра.

    23 апреля 2026, 06:04 • Новости дня
    Москвичей предупредили о холодных и дождливых майских праздниках

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителей столицы в начале последнего весеннего месяца ожидает прохладная погода с осадками, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

    Предстоящие выходные дни не порадуют москвичей весенним теплом, сказала Позднякова, передает РИА «Новости».

    «Пока прогнозы на начало мая в Москве неутешительные, ситуация существенно меняться не будет. Температурный режим останется приблизительно в тех же пределах: ночью будет плюс один – плюс шесть градусов, дневная температура может быть плюс шесть – плюс 11 градусов в лучшем случае», – рассказала эксперт.

    Синоптик добавила, что предсказать точные дни выпадения осадков пока затруднительно, однако сухой погоды москвичам ждать совершенно точно не стоит. По ее словам, надеяться на ясные и солнечные дни в текущей метеорологической ситуации бессмысленно.

    До этого в конце апреля из-за влияния антициклона европейскую часть России охватило резкое похолодание. В отдельных районах Москвы температура опустилась до минус 3,6 градуса.

    25 апреля 2026, 12:48 • Новости дня
    Синоптик предупредил о рекордном падении давления в Москве

    Синоптик Леус спрогнозировал рекордно низкое атмосферное давление в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие дни москвичей ожидает резкое ухудшение погоды, сопровождаемое аномальным снижением атмосферного давления из-за активного циклона, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    В воскресенье и понедельник в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление, сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    После теплой и солнечной субботы погоду в столице испортит активный циклон, который стремительно перемещается из Финляндии.

    Помимо дождей, переходящих в мокрый снег, порывистого ветра и резкого похолодания, циклон вызовет существенные колебания давления. «В предстоящие два дня показания барометров рухнут до рекордно низких отметок», – отметил синоптик. В воскресенье давление опустится до 727 мм рт. ст., что на 3 мм ниже рекорда 1971 года.

    В понедельник барометры покажут 725 мм рт. ст., что также может обновить суточный рекорд 1971 года, составляющий 729,9 мм рт. ст. Во вторник показатели начнут активно расти и к среде вернутся в норму. Метеозависимым людям рекомендовано следить за самочувствием и принимать прописанные лекарства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе в столице атмосферное давление опустилось до 727,6 миллиметра ртутного столба.

    Североатлантический циклон принес в город ливни со снегом.

    25 апреля 2026, 13:12 • Новости дня
    Крымский астроном допустил существование инопланетных цивилизаций во Вселенной

    Tекст: Мария Иванова

    Жизнь за пределами Солнечной системы вполне вероятна, однако современные технологии пока не позволяют получить научное подтверждение этого факта, заявил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.

    Вероятность зарождения разума на других планетах остается высокой. Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров уверен в теоретических шансах человечества найти братьев по разуму, передает РИА «Новости».

    «Контакт с внеземной цивилизацией возможен, другие цивилизации должны существовать. Другие планетные системы есть, другие планеты есть, почему бы на них не возникнуть другой жизни и другой цивилизации? Это вполне возможно», – сказал Назаров.

    При этом специалист подчеркнул фактическое отсутствие необходимых приборов для поиска инопланетян. На сегодня наука не располагает оборудованием и методами, способными достоверно подтвердить наличие жизни вне нашей звездной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск допустил возможность встречи с инопланетянами при освоении других звездных систем.

    строфизик Кип Торн предложил использовать гравитационные волны для поиска внеземных цивилизаций.

    Ученые из Кембриджского университета обнаружили два органических соединения в атмосфере экзопланеты K2-18b.

