СК начал проверку после инцидента на северо-западе Москвы

Москвичей попросили не выходить на улицы во вторник

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщил комплекс городского хозяйства в Max, по прогнозу, ночью и днем ожидаются сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель, налипание снега на провода и деревья, а также переход температуры через ноль градусов, что приведет к гололедице.

«По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и в течение дня 28 апреля. Ожидаются сильный ветер с порывами до 20 м/с, метель, налипание снега на проводах и деревьях, переход температуры воздуха через 0 градусов Цельсия в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы», – сказано в публикации.

Горожан и гостей столицы просят по возможности воздержаться от выхода на улицу. Если избежать выхода на улицу невозможно, специалисты советуют быть максимально осторожными, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями, а при управлении транспортом строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В понедельник коммунальщики Москвы перешли на усиленный режим из-за непогоды.

В Самаре на Нижнегородской улице упавшее из-за сильного ветра дерево убило ребенка, а на улице Карла Маркса в результате падения дерева погиб мужчина.