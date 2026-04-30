    Антироссийская миссия британского короля в США полностью провалена
    Мерц заявил о завершении эпохи благополучия для немцев
    В РПЦ вступились за девушек, устроивших танцы у собора в Ростове-на-Дону
    Воспитывающий двух дочерей Залужный пообещал заставить сына «вернуть Донбасс»
    Путин предостерег Трампа от наземной операции в Иране
    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы
    Трамп заявил о поражении Украины в военном противостоянии
    Путин и Трамп обсудили перспективы крупных экономических проектов
    Умер известный математик Владимир Воеводин
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Трамп запутался, где кровь, а где вода

    Внешняя политика США перестала быть продолжением внутренней, потому что она перестала обслуживать внутренние интересы. Она превратилась в гигантское зеркало, которое отражает не силу, а накопленные внутренние дисфункции.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    30 апреля 2026, 08:24 • Новости дня

    СК начал проверку после инцидента на северо-западе Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В жилом доме на северо-западе столицы произошел инцидент, в результате которого пострадал один человек, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Следователи выясняют обстоятельства происшествия в жилом доме на улице Академика Бочвара, есть пострадавший, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Что именно произошло, не уточняется.

    На месте ЧП работают следователи и криминалисты столичного управления СК совместно с оперативными службами. Они осматривают территорию и устанавливают точные причины случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля при пожаре в новостройке на севере Москвы погибли пять человек. В середине месяца один мужчина скончался из-за возгорания в квартире в Чуксином тупике.

    27 апреля 2026, 21:04 • Новости дня
    Москвичей попросили не выходить на улицы во вторник

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жителей и гостей Москвы просят не выходить на улицу 28 апреля из-за неблагоприятных погодных условий.

    Как сообщил комплекс городского хозяйства в Max, по прогнозу, ночью и днем ожидаются сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель, налипание снега на провода и деревья, а также переход температуры через ноль градусов, что приведет к гололедице.

    «По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и в течение дня 28 апреля. Ожидаются сильный ветер с порывами до 20 м/с, метель, налипание снега на проводах и деревьях, переход температуры воздуха через 0 градусов Цельсия в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы», – сказано в публикации.

    Горожан и гостей столицы просят по возможности воздержаться от выхода на улицу. Если избежать выхода на улицу невозможно, специалисты советуют быть максимально осторожными, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями, а при управлении транспортом строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

    В понедельник коммунальщики Москвы перешли на усиленный режим из-за непогоды.

    В Самаре на Нижнегородской улице упавшее из-за сильного ветра дерево убило ребенка, а на улице Карла Маркса в результате падения дерева погиб мужчина.

    28 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Число погибших при пожаре в новостройке в Москве выросло до семи человек
    Tекст: Вера Басилая

    В результате крупного пожара в строящемся здании на севере Москвы спасатели эвакуировали 31 человека, семь человек погибли и 12 пострадали, сообщили в МЧС.

    В МЧС России сообщили о возрастании числа погибших до семи человек в результате пожара в строящемся здании на севере Москвы. В ведомстве уточнили, что еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести, передает РИА «Новости».

    В сообщении МЧС говорится, что по уточненной информации, при помощи спасательных устройств спасен 31 человек.

    Ранее сообщалось, что жертвами пожара в этой новостройке на севере Москвы стали пять человек.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах.

    Прокуратура Москвы взяла на контроль установление причин возгорания.

    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    27 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Девушка погибла после падения на пути в метро Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве 23-летняя девушка скончалась после падения на рельсы на станции метро «Преображенская площадь» Сокольнической линии.

    В связи с произошедшим приостанавливалось движение поездов на участке между станциями «Сокольники» и «Бульвар Рокоссовского», сообщает агентство «Москва».

    В начале апреля пьяный мужчина на станции «Баррикадная» спустился на путь прямо перед прибывающим электропоездом, но машинист успел затормозить.

    В ноябре на платформе станции «Таганская» в Москве пожилая женщина толкнула 13-летнюю школьницу на пути, инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

    В 2024 году суд в Москве арестовал мужчину, толкнувшего свою бывшую под поезд в метро.

    28 апреля 2026, 13:43 • Новости дня
    В МЧС сообщили о возможном нахождении до 200 человек в горящем доме в Москве
    Tекст: Елизавета Шишкова

    В строящемся доме на севере Москвы вспыхнул пожар, и по оценке спасателей, внутри могут оставаться до 200 человек.

    В МЧС сообщили, что в горящем здании на 2-м Амбулаторном проезде, д. 14 могут находиться до 200 человек. На месте наблюдается плотное задымление и высокая температура, внутри продолжают работать звенья газодымозащитной службы, передает ТАСС.

    По последним данным, удалось спасти 21 человека, шесть пострадали и получили медицинскую помощь, один человек погиб. «Все силы пожарных брошены на спасение людей. В здании на третьем этаже остается большое количество людей, их число устанавливается», – сообщил собеседник агентства.

    Столичная прокуратура сообщила, что контролирует расследование обстоятельств и причин возгорания. На месте работу экстренных служб координирует заместитель межрайонного прокурора Антон Миняев, добавили в ведомстве.

    Пожару был присвоен пятый ранг сложности, что позволило привлечь дополнительные силы пожарных для спасения людей и тушения огня, подчеркнули в оперативных службах. Группировка спасателей увеличена до 200 человек и 65 единиц техники.

    Ранее сообщалось, что результате пожара в жилом комплексе на севере Москвы погибли пять человек.

    27 апреля 2026, 18:48 • Новости дня
    Конфликт из-за парковки в московском ТЦ закончился стрельбой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфликт между двумя мужчинами из-за парковочного места на стоянке торгового центра в Москве закончился стрельбой, сообщили в столичном ГУ МВД.

    Инцидент произошел около 14.00 на парковке ТЦ, расположенного на 19-м км МКАД, передает ТАСС.

    В ходе ссоры один из мужчин выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой помощи.

    Стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции по району Братеево для дальнейшего разбирательства. В ГУ МВД уточнили, что сейчас по факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

    В январе в Москве произошел конфликт со стрельбой.

    До этого в столице после конфликта со стрельбой из светошумового пистолета пять человек попали в больницу.

    27 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Роскосмос показал спутниковый снимок заснеженной Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спутники Роскосмоса зафиксировали необычные для конца апреля зимние пейзажи в Москве, сообщает пресс-служба госкорпорации.

    На опубликованных в канале Max снимках столица запечатлена под плотным слоем снега, а атмосферные явления связаны с приходом североатлантического циклона.

    Как отметили в Роскосмосе, спутники продемонстрировали редкое сочетание зимних осадков и пониженных температур для этого времени года. В сообщении говорится: «Зимние пейзажи в конце апреля запечатлели спутники Роскосмоса».

    Причиной погодной аномалии стал североатлантический циклон, который принес в столичный регион обильные осадки. За ночь в Москве выпало более половины месячной нормы осадков, а температура опустилась ниже нуля градусов.

    Ранее сообщалось, что внезапный весенний снегопад и сильный ветер привели к многочисленным инцидентам в столице и области, в результате которых травмы получили 30 местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Обильный снегопад с сильным ветром повалили десятки деревьев в разных районах Москвы.

    Дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс от снега.

    28 апреля 2026, 13:31 • Новости дня
    Число погибших при пожаре в новостройке в Москве возросло до пяти человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате пожара в жилом комплексе на севере Москвы погибли пять человек, еще девяти пострадавшим оказывают медицинскую помощь, сообщило МЧС.

    Число погибших при пожаре в новостройке на севере Москвы увеличилось до пяти человек, при этом в результате происшествия девять человек сейчас находятся под наблюдением медиков, передает РИА «Новости».

    В сообщении министерства отмечается: «На данный момент при помощи спасательных устройств спасен 31 человек. Девять человек осматривают медики. К сожалению, пять человек погибли».

    В МЧС уточнили, что спасательные работы продолжаются, уточняется информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия.

    Принятыми мерами пожар в строящемся здании в Москве локализован, сообщили в МЧС.

    Ранее сообщалось, что жертвами пожара в новостройке на севере Москвы стали три человека.

    Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в Москве.

    28 апреля 2026, 19:30 • Новости дня
    Суд прекратил дело против Губарева о дискредитации армии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Административное производство в отношении бывшего народного губернатора Донецкой области Павла Губарева было прекращено по решению суда из-за отсутствия состава правонарушения в действиях общественного деятеля, сообщают информагентства.

    Таганский районный суд Москвы прекратил административное дело против общественного деятеля Павла Губарева о дискредитации Вооруженных сил России. Судья огласила решение следующим образом: «Производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения», сообщает РИА «Новости».

    Дело было возбуждено из-за публикаций в Telegram-канале Губарева, которые, по версии следствия, содержали недостоверную информацию о деятельности специального отряда быстрого реагирования «Ахмат». Адвокат Губарева Даниил Берман настаивал на отсутствии события и состава правонарушения, что было учтено при вынесении решения.

    Павел Губарев, который проживает в Ростове-на-Дону и участвует в специальной военной операции, просил суд рассмотреть дело по месту жительства, чтобы иметь возможность присутствовать лично, однако суд отклонил его ходатайство.

    В 2014 году Губарев объявил себя «народным губернатором» Донецкой области после захвата здания областной администрации, но не получил реальных полномочий. Позже Служба безопасности Украины возбудила против него уголовное дело, и Губарева арестовали. В мае 2014 года его обменяли на пленных сотрудников спецподразделения СБУ «Альфа». В последние годы он проживает в России и с началом СВО отправился добровольцем в зону боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России в отношении Губарева 16 февраля.

    Ранее суд в Москве признал бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) виновным в призывах к экстремистской деятельности.


    27 апреля 2026, 18:32 • Новости дня
    Обвиняемый в убийстве женщины в офисе на западе Москвы арестован

    Tекст: Валерия Городецкая

    По ходатайству следствия суд принял решение о заключении под стражу обвиняемого в убийстве женщины на Верейской улице на западе Москвы.

    Следствие установило, что вечером 25 апреля житель Москвы 1982 года рождения, вооружившись арбалетом, бейсбольной битой и двумя ножами, проник в коммерческое помещение, сообщает столичный СК в Max.

    Там он напал на незнакомую женщину, нанеся ей несколько ударов битой по конечностям и не менее пяти ножевых ранений. От полученных травм женщина скончалась на месте.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следствие отмечает, что он признал свою вину в совершении преступления.

    В правоохранительных органах ранее сообщали, что подозреваемый в убийстве женщины в офисе на западе Москвы ранее проходил лечение у психиатра.

    27 апреля 2026, 09:27 • Новости дня
    Полиция задержала курьера мошенников за хищение 7 млн рублей у москвички

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители задержали молодого человека, который забрал у пожилой жительницы столицы более 7,1 млн рублей под предлогом декларирования сбережений, сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Сотрудники правоохранительных органов поймали пособника телефонных аферистов, обманувшего 63-летнюю жительницу столицы, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Злоумышленники связались с женщиной и попросили продиктовать код из СМС якобы для замены домофона.

    «Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Сокольники задержали подозреваемого в Калужской области. Им оказался 23-летний житель Обнинска», – добавили в МВД.

    После первого звонка пенсионерке начали поступать вызовы от фальшивых госслужащих. Они убедили москвичку в необходимости задекларировать все сбережения и передать их курьеру.

    Введенная в заблуждение женщина отдала прибывшему молодому человеку все накопления, включая иностранную валюту. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подозреваемый заключен под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные полицейские задержали курьера за хищение 20 млн рублей под предлогом декларирования сбережений. Лжесотрудники портала «Госуслуги» выманили у московской пенсионерки почти 40 млн рублей.

    28 апреля 2026, 13:51 • Новости дня
    По факту гибели людей при пожаре в строящемся здании в Москве возбудили дело

    Tекст: Вера Басилая

    В результате возгорания на строительном объекте в Северном административном округе столицы погибли люди, следователи начали проверку обстоятельств трагедии, возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном главке СК России.

    Следственный комитет России после пожара в строящемся здании на севере Москвы возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, следует из сообщения в Max ведомства.

    В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Столичная прокуратура сообщила, что расследование инцидента находится под контролем.

    «Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», – говорится в заявлении ведомства.

    При пожаре в новостройке в Москве погибли пять человек. Спасатели эвакуировали более 20 жильцов.

    Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств данного возгорания.

    28 апреля 2026, 12:29 • Новости дня
    Жертвами пожара в московской новостройке стали три человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В одном из домов в Москве произошло возгорание, погибли минимум три человека, сообщили в пресс-службе МЧС во вторник.

    Трагедия унесла жизни трех человек, еще семеро получили травмы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Возгорание произошло в строящемся здании, расположенном в северной части столицы.

    Пожарные спасли 21 человека.

    Представитель экстренных служб столицы добавил, что инциденту присвоили максимальный, пятый ранг сложности. Внутри новостройки продолжают работу звенья газодымозащитной службы. Ликвидацию пламени серьезно осложняет высокая пожарная нагрузка.

    Ранее в апреле при пожаре в Москве пострадали пять человек.

    29 апреля 2026, 18:42 • Новости дня
    СМИ сообщили о возможных отключениях мобильного интернета в Москве 5, 7 и 9 мая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице могут временно ограничить доступ к мобильному интернету во время майских праздников ради обеспечения безопасности граждан.

    Жителей и гостей Москвы могут ждать перебои со связью 5, 7 и 9 мая. В эти дни планируется отключение мобильного интернета ради обеспечения безопасности, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

    «Ограничения будут, но их масштаб пока непонятен», – рассказал изданию один из осведомленных собеседников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило, что парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2026 года пройдет без колонны военной техники. По Красной площади в Москве пройдут только военнослужащие высших учебных заведений всех видов и родов войск.

    27 апреля 2026, 11:35 • Новости дня
    Коммунальщики Москвы перешли на усиленный режим из-за непогоды

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мощный ветер с порывами до 23 метров в секунду и обильные осадки заставили столичных коммунальщиков перейти на особый график работы.

    До конца дня в столице ожидаются обильный мокрый снег с дождем и штормовой ветер, указал Собянин в Max.

    В связи с этим все профильные ведомства вывели на улицы дополнительные силы для работы в усиленном режиме.

    Градоначальник подчеркнул, что неблагоприятная обстановка продержится в течение ближайших двух дней. Он призвал москвичей быть предельно аккуратными на улицах и беречь себя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого. Высота снежного покрова в городе достигла рекордных 12 сантиметров.

    28 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Городские власти рекомендовали жителям столицы отказаться от личных автомобилей и выбрать общественный транспорт в связи с неблагоприятной погодой и возможными дорожными заторами.

    Власти Москвы рекомендовали горожанам пользоваться городским транспортом из-за сложных погодных условий. В официальном сообщении департамента транспорта отмечается: «Сегодня и завтра по возможности пользуйтесь городским транспортом. Это поможет добраться до места быстрее».

    По данным ведомства, снег с дождем в Москве сохранится до вечера 29 апреля. В некоторых районах, таких как центр, запад и юг города, во вторник возможны локальные перекрытия дорог.

    Департамент транспорта отметил, что в часы вечернего разъезда ожидаются затруднения движения, особенно в центральной части столицы, на Третьем транспортном кольце, Московской кольцевой автодороге и на вылетных магистралях по направлению в область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ожидается образование гололедицы и скопление снежной каши на проезжей части.

    Ранее жителей и гостей столицы также призывали не выходить на улицу из-за неблагоприятных погодных условий. До этого в результате снегопада с ветром, который привел к падению деревьев в Москве и области, пострадали 30 человек.


    Иранский кризис залез в американские кошельки

    Экономический парадокс наблюдается в США: с одной стороны, и американские нефтяные компании, и бюджет получают сверхприбыли, а с другой – индекс потребительских настроений достиг рекордно низких отметок. Чем объясняется такое положение дел, как происходящее влияет на кошельки американцев и чем это грозит партии Трампа? Подробности

    Враги досрочно празднуют победу над президентом Сербии

    По Белграду ходят слухи, будто президенту Сербии Александру Вучичу недолго осталось: Евросоюз его дожал, нашел слабое место, уговорил уйти и выполнить требование уличной оппозиции о досрочных выборах, ради которых студенты периодически ставят сербскую столицу на уши. Как на самом деле? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Антироссийская миссия британского короля в США полностью провалена

    К визиту короля Великобритании Карла III в Вашингтоне вывесили флаги Австралии. Встреча монарха с президентом США Дональдом Трампом тоже была богата на курьезе. Но разговор между ними состоялся серьезный - о войне и мире, НАТО и Украине. В итоге британский план по перевербовке провален: Владимиру Путину разговор с Трампом удался лучше. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

