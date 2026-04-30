Матвиенко предложила Мордашову вернуть часть офшорных активов в Россию

Tекст: Дарья Григоренко

Матвиенко подчеркнула: «Коллега Мордашов вышел на первое место в списке Forbes, чему мы очень рады – хорошо, что наши люди богатеют. Но, наверное, в этой ситуации... может быть, что-то из офшоров подтянуть всё-таки в Российскую Федерацию?», передает ТАСС.

Она отметила, что компания «Северсталь» работает в Вологодской области, где местные власти вынуждены прилагать огромные усилия для выполнения социальных обязательств из-за ограниченного бюджета.

Спикер Совфеда напомнила, что крупный бизнес должен не только соблюдать налоговые обязательства, но и проявлять социальную ответственность, действуя по «законам совести». Она призвала предпринимателей помнить о патриотизме, любви к Родине и уважении к людям, особенно если их капиталы исчисляются миллиардами.

Ранее сообщалось, что основной акционер компании «Северсталь» Алексей Мордашов занял лидирующую позицию в списке 155 самых богатых людей России на 2026 год.

Представитель компании также сообщил, что активы Мордашова, в том числе компания «Северсталь», зарегистрированы в России.