Палата представителей США одобрила финансирование иммиграционной службы

Нижняя палата Конгресса США поддержала выделение 70 млрд долларов ICE
Американские конгрессмены одобрили законопроект о выделении 70 млрд долларов иммиграционным и пограничным ведомствам, оставшимся без бюджета из-за политических разногласий.
Палата представителей США проголосовала за выделение 70 млрд долларов на финансирование службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) и пограничной службы, сообщает телеканал CBS.
«Резолюция прошла через нижнюю палату с результатом голосования 215 к 211. Она поручает комитетам, которые отвечают за надзор над ICE и пограничной службой подготовить проект закона о выделении 70 миллиардов долларов этим службам», – говорится в сообщении.
Республиканцы приняли документ без участия демократов, отмечает РИА «Новости».
Отмечается, что неделей ранее аналогичную резолюцию одобрила верхняя палата. Сумма рассчитана на 2026-2035 финансовые годы. Профильные комитеты должны подготовить предложения по реализации инициативы до 15 мая.
Финансирование ведомств было приостановлено в середине февраля из-за скандалов, связанных с жесткими действиями агентов. Демократы отказываются согласовывать бюджет, требуя реформ. Разногласия обострились после инцидентов в Миннеаполисе, где в результате действий силовиков погибли два человека.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат США поддержал резолюцию о выделении 70 млрд долларов миграционной службе.
Ранее очередной шатдаун остановил финансирование Министерства внутренней безопасности.