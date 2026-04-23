Сенат США поддержал возобновление финансирования миграционной службы ICE
Сенат США поддержал резолюцию, призывающую выделить 70 млрд долларов для финансирования работы скандально известной миграционной службы и пограничной службы, голосование транслировалось на сайте палаты.
За это решение проголосовали 50 сенаторов, против выступили 48. Финансирование рассчитано на период с 2026 по 2035 финансовые годы.
Вопрос о выделении средств теперь будет рассматриваться в палате представителей. Профильные комитеты нижней палаты должны до 15 мая подготовить предложения по реализации инициативы. В случае положительного решения финансирование миграционной и пограничной служб будет разблокировано.
Деятельность ICE и пограничного патруля оказалась фактически парализована с середины февраля, после того как конгресс не смог согласовать их бюджет на фоне скандалов вокруг жестких методов работы агентов. В начале января в Миннеаполисе рейды ICE сопровождались протестами, а их сотрудники применяли оружие: агент ICE застрелил женщину-водителя, отказавшуюся остановиться, а пограничный офицер – вооруженного мужчину. Оба человека погибли.
Демократические власти штата настаивают на неправомерности действий федеральных агентов, в то время как республиканцы обвиняют местные власти в нежелании содействовать операциям ICE и провоцировании эскалации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Миннесоты подали в суд на федеральное правительство из-за жестких действий сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля.
Сенаторы-демократы отказались поддерживать выделение средств для Министерства внутренней безопасности без введения существенных ограничений.
В середине февраля ведомства структуры МВБ остались без финансирования из-за частичной приостановки работы правительства.