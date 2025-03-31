Москвичей предупредили о резком похолодании

Гидрометцентр спрогнозировал снижение температуры в Москве на 8-10 градусов

Tекст: Мария Иванова

Температурный фон в Москве существенно изменится к четвергу, сообщает ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что начиная с ночи на вторник в центре европейской части России начнется умеренный дождь, который днем усилится. В ночь на среду температура поднимется до плюс 2-4 градусов, однако днем понизится до плюс 10 градусов.

В среду ожидается теплая погода с небольшими дождями в ночное время, которые уменьшатся к середине дня. Температура составит плюс 8-10 градусов, что будет на 7-8 градусов ниже, чем в понедельник. Ночные температуры будут на уровне плюс 2-5 градусов, что на 3-4 градуса выше климатической нормы.

По словам Вильфанда, в четверг начнется изменение температурного режима из-за прихода северо-западных воздушных масс. В ночь на четверг и пятницу температура опустится до минус 3 – плюс 2 градусов, а дневные температуры будут в диапазоне плюс 6-10 градусов, что на 1-2 градуса выше нормы. Существенных осадков в четверг не ожидается, облачность будет незначительная.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 29 марта на большинстве метеостанций московского региона были зафиксированы заморозки, температура в Москве опустилась до нуля градусов.

Несмотря на глобальное потепление, зимы в России могут стать короче, но не исчезнут полностью как минимум до конца века, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.