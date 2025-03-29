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Заморозки накрыли московский регион прошедшей ночью
Температура в Москве опустилась до нуля, в Подмосковье до минус трех градусов
В прошедшую ночь на большинстве метеостанций московского региона были зафиксированы заморозки, температура в Москве опустилась до нуля градусов.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале о том, что минувшей ночью в московском регионе были зафиксированы заморозки.
В Москве, согласно данным базовой метеостанции ВДНХ, температура достигла нуля градусов. На других метеостанциях столицы показатели колебались от минус 1,9 градуса в Бутово до плюс 4,2 градуса на Балчуге.
В Подмосковье ситуация оказалась более суровой. В Электростали температура опустилась до минус 3,4 градуса, тогда как в Кашире зафиксировали плюс 0,4 градуса. Заморозки затронули большинство метеостанций региона, за исключением некоторых, расположенных на юге и в центре.
Метеорологи предупреждают, что предстоящей ночью вероятность заморозков в столичном регионе сохраняется, поэтому жителям следует быть готовыми к прохладной погоде и возможным последствиям низких температур.
На этой неделе стало известно о потеплении в Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неделю назад атмосферное давление в Москве побило рекорд 1943 года.
Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что зимы в России могут стать короче, но не исчезнут полностью как минимум до конца века, несмотря на глобальное потепление.