Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.12 комментариев
В Москве обновился суточный рекорд атмосферного давления
Атмосферное давление в Москве достигло 764 мм ртутного столба, побив рекорд 1943 года
В воскресенье атмосферное давление в Москве достигло 764,2 мм ртутного столба, что превысило предыдущий рекорд этого дня, установленный в 1943 году, на 0,1 мм ртутного столба, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Это превышает прежний рекорд 1943 года на 0,1 миллиметра ртутного столба. Леус отметил, что данные были зафиксированы на метеостанции ВДНХ в 8 часов утра, передает РИА «Новости».
Леус сообщил: «Сегодня, в 8 часов утра, на базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, атмосферное давление достигло отметки в 764,2 миллиметра ртутного столба, что на 0,1 миллиметра ртутного столба выше, чем прежний рекорд этого дня, установленный более 80 лет назад, в 1943 году».
Синоптик добавил, что в ближайшие часы давление начнет снижаться. Ожидается, что к вечеру оно составит 761 миллиметр ртутного столба, что все равно остается выше нормы. Специалисты прогнозируют постепенное понижение давления в последующие дни.
Накануне Синоптики предсказали солнечные выходные в Москве.